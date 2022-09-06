Трасс официально стала премьер-министром Британии

Лиз Трасс вступила в должность и займется формированием правительстваОфициальный сайт правительства Великобритании
Экс-руководитель британского МИД Лиз Трасс официально вступила в новую должность премьер-министра Великобритании. Она уже встретилась с королевой Елизаветой II, которая поручила сформировать правительство, сообщает издание The Guardian.
«Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании. После встречи с королевой в Балморале, где ее попросили сформировать правительство после отставки прежнего руководителя — Бориса Джонсона», — говорится в материале.
О том, что экс-руководитель британского МИД Лиз Трасс была выбрана новым премьер-министром Великобритании, стало известно 5 сентября. Трасс неоднократно делала антироссийские заявления, а также несколько раз публично ошибалась. Например, в феврале этого года она заявила, что не признает суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями.
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Экс-руководитель британского МИД Лиз Трасс официально вступила в новую должность премьер-министра Великобритании. Она уже встретилась с королевой Елизаветой II, которая поручила сформировать правительство, сообщает издание The Guardian. «Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании. После встречи с королевой в Балморале, где ее попросили сформировать правительство после отставки прежнего руководителя — Бориса Джонсона», — говорится в материале. О том, что экс-руководитель британского МИД Лиз Трасс была выбрана новым премьер-министром Великобритании, стало известно 5 сентября. Трасс неоднократно делала антироссийские заявления, а также несколько раз публично ошибалась. Например, в феврале этого года она заявила, что не признает суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями.