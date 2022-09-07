Тюменская команда переиграла ЯНАО в Надыме

Источник URA.RU: увольнение замглавы Надыма Пучкунова связано с аппаратной борьбой между командами чиновников

После ухода Пучкунова его полномочия перейдут к Черкашину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Увольнение политического заместителя главы Надымского района ЯНАО Игоря Пучкунова могло стать следствием аппаратной борьбы между командами чиновников. Как рассказал инсайдер в региональной политтусовке, с уходом действующего зама, курирующего общую политику в муниципалитете, его полномочия перейдут к его коллеге Владиславу Черкашину, два года назад перебравшегося из Тюмени.

«После увольнения Пучкунова его полномочия перейдут к Черкашину. Это говорит о том, что тюменская команда на родине полпреда Владимира Якушева, в Надыме, одерживает верх. Объединять полномочия замов вряд ли кто-то будет, но сколько будет сохраняться вакансия и Черкашин будет совмещать должности, сказать сложно», — рассказал инсайдер.

При этом политолог Александр Безделов считает, что отставка Пучконова не означает, что таким образом планируется усилить тюменскую команду в Надыме. «Я думаю, что в действительности вопрос здесь не в том, чтобы укрепить тюменскую команду, а вопрос в деятельности Пучкунова. У Якушева и мэра Надыма нет таких целей. Черкашин довольно хороший специалист. На прежнем месте работы к нему не было вопросов», — пояснил он.

В мэрии Надыма агентству сообщили, что в понедельник, 12 сентября, Пучкунов еще будет на рабочем месте. «Игорь Викторович будет на рабочем месте. Решение о возложении в дальнейшем полномочий на другого заместителя еще не принято», — резюмировали в пресс-службе.

Ранее URA.RU рассказывало, что заместитель главы Надыма, курирующий общую политику, Игорь Пучкунов, подал в отставку с официальной формулировкой «в связи с переездом в другой город». Владислав Черкашин до назначения на Ямале возглавлял управу Центрального округа Тюмени.