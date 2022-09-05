Источник: опрос по переименованию реки в ЯНАО был непроработан

Власти Салехарда столкнулись с недовольством жителей из-за переименования реки Шайтанки

Голосование по переименованию реки вызвало негодование среди некоторых салехардцев Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Скандал с возможным переименованием реки Шайтанки в Салехарде (ЯНАО) стал следствием аппаратных проколов администрации ямальской столицы, не подготовившейся к недовольству горожан. Об этом URA.RU рассказал источник в политических кругах региона.

«Вопрос о переименовании Шайтанки возник не вчера. Еще при экс-губернаторе Дмитрии Кобылкине данную инициативу пытались провести некие общественники, но тогда кураторы политической повестки Салехарда и ЯНАО Анастасия Попова и Ирина Соколова изучили настроения населения и удержали руководство города и округа от этого шага. Сейчас специалистов, которые могли бы работать на подобном уровне, в ямальской столице не нашлось», — утверждает инсайдер агентства.

По словам собеседника, ответственным за вброс темы в повестку, если что-то пойдет не так, станет нынешний «политический» заместитель главы Салехарда Николай Токарчук. Постфактум «голосовалка» на сайте «Живем на Севере», которую инициаторы якобы намеревались «подкрутить», должна была просто легализовать уже де-факто принятое решение чиновников. «Прежде, чем запускать подобные вещи, нужно было хотя бы реально собрать старожилов, лидеров общественного мнения, активистов, изучить настроение в городе. А не поступать с точностью до наоборот, пытаясь сейчас искать путь успокоить ситуацию», — рассказал источник.

Также источник добавил, что массового недовольства опросом не было. «Зам по внутренней политике недооценил саму „вирусность“ темы и не подготовился отражать мнения нескольких кардинально настроенных жителей», — отметил инсайдер.

В мэрию Салехарда агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что жителям Салехарда предложили выбрать новое название для реки Шайтанка и проголосовать. Однако данная инициатива вызвала активный спор между горожанами.