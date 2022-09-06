06 сентября 2022

Глава ВТБ Костин сообщил о предпосылках для снижения ключевой ставки

Глава ВТБ Костин допустил снижение ключевой ставки в ближайшее время
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ПМЭФ-2021. Второй день, пленарное заседание. Санкт-Петербург, костин андрей
Снижение ключевой ставки в ближайшее время простимулирует кредитование, заявил Андрей Костин Фото:

Существуют предпосылки для снижения ключевой ставки Банка России до 7,5% в ближайшее время. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Мы считаем, что есть предпосылки для снижения ключевой ставки, даже в ближайшее время уже до 7,5%, может быть, дальше до 7%», — цитирует Андрея Костина РИА «Новости». Он подчеркнул, что снижение ставки «подстимулирует» банковское кредитование.

Ранее сообщалось, что аналитики спрогнозировали снижение ставок по ипотеке к уровню осени 2021 года. Президент РФ Владимир Путин поручил изменить условия льготной ипотеки, чтобы ставка по кредиту была не более 7%. Некоторые крупные банки могут пойти на дальнейшее снижение ставок по ипотеке из-за сохраняющегося потенциала для дальнейшего снижения ключевой ставки, передает RT.

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Существуют предпосылки для снижения ключевой ставки Банка России до 7,5% в ближайшее время. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). «Мы считаем, что есть предпосылки для снижения ключевой ставки, даже в ближайшее время уже до 7,5%, может быть, дальше до 7%», — цитирует Андрея Костина РИА «Новости». Он подчеркнул, что снижение ставки «подстимулирует» банковское кредитование. Ранее сообщалось, что аналитики спрогнозировали снижение ставок по ипотеке к уровню осени 2021 года. Президент РФ Владимир Путин поручил изменить условия льготной ипотеки, чтобы ставка по кредиту была не более 7%. Некоторые крупные банки могут пойти на дальнейшее снижение ставок по ипотеке из-за сохраняющегося потенциала для дальнейшего снижения ключевой ставки, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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