Глава ВТБ Костин сообщил о предпосылках для снижения ключевой ставки Глава ВТБ Костин допустил снижение ключевой ставки в ближайшее время 07 сентября 2022 в 06:53 Размер текста - 17 + Снижение ключевой ставки в ближайшее время простимулирует кредитование, заявил Андрей Костин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Существуют предпосылки для снижения ключевой ставки Банка России до 7,5% в ближайшее время. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). «Мы считаем, что есть предпосылки для снижения ключевой ставки, даже в ближайшее время уже до 7,5%, может быть, дальше до 7%», — цитирует Андрея Костина РИА «Новости». Он подчеркнул, что снижение ставки «подстимулирует» банковское кредитование. Ранее сообщалось, что аналитики спрогнозировали снижение ставок по ипотеке к уровню осени 2021 года. Президент РФ Владимир Путин поручил изменить условия льготной ипотеки, чтобы ставка по кредиту была не более 7%. Некоторые крупные банки могут пойти на дальнейшее снижение ставок по ипотеке из-за сохраняющегося потенциала для дальнейшего снижения ключевой ставки, передает RT. Существуют предпосылки для снижения ключевой ставки Банка России до 7,5% в ближайшее время. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). «Мы считаем, что есть предпосылки для снижения ключевой ставки, даже в ближайшее время уже до 7,5%, может быть, дальше до 7%», — цитирует Андрея Костина РИА «Новости». Он подчеркнул, что снижение ставки «подстимулирует» банковское кредитование. Ранее сообщалось, что аналитики спрогнозировали снижение ставок по ипотеке к уровню осени 2021 года. Президент РФ Владимир Путин поручил изменить условия льготной ипотеки, чтобы ставка по кредиту была не более 7%. Некоторые крупные банки могут пойти на дальнейшее снижение ставок по ипотеке из-за сохраняющегося потенциала для дальнейшего снижения ключевой ставки, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям