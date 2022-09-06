В курганском СУ СК из-за дефицита кадров не могут найти замену первому замглавы

В курганском СУ СК более полугода не могут найти замену первому замруководителя

Руководитель курганского СУ СК Богдан Францишко длительное время работает без первого заместителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области руководство следственного управления СК России с февраля 2022 года работает в усеченном составе, без первого заместителя начальника. Это произошло после того, как предыдущий первый заместитель Дмитрий Цымбаленко покинул свой пост. Об этом свидетельствует сайт регионального СУ СК.

«Генерал-майор юстиции Францишко Богдан Валерьевич — руководитель СУ СК РФ по Курганской области. Полковник юстиции Козлачков Максим Николаевич — заместитель руководителя следственного управления», — информирует сайт управления. Ранее у Францишко был еще первый заместитель, обязанности которого выполнял Цымбаленко.

В феврале Цымбаленко получил новое назначение. Высокопоставленного силовика перевели в руководящий аппарат СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Источники из правоохранительых органов говорят, что должность первого зама действительно остается вакантной. Они же упоминают, что согласно штатному расписанию, руководителю курганского СУ СК положено два заместителя. Однако в связи с текущими событиями кадровый вопрос остается второстепенным, поэтому Францишко и Козлачкову приходится «работать за троих».

По мнению инсайдеров, нагрузка на руководителей увеличилась значительно, но при этом они справляются с регионом. Об этом свидетельствует отсутствие претензий к курганским следователям со стороны центрального аппарата.

Редакция URA.RU направила соответствующий запрос в следственное управление СК РФ по Курганской области. На момент написания новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что руководитель курганского СУ СК получил генеральское звание. Это произошло спустя неделю после отъезда его первого заместителя.