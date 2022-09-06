Свердловская филармония раскрыла, на какой стадии находится проект нового зала

Проект нового зала свердловской филармонии находится на стадии переговоров

07 сентября 2022 в 13:45 Размер текста - 17 +

На данный момент у свердловской филармонии готова лишь архитектурно-художественная концепция нового зала Фото: Размик Закарян © URA.RU Переговоры о проектирование нового зала свердловской филармонии, которым занималось архитектурное бюро Zaha Hadid Architects, ушедшее из России, ведутся, но очень медленно. При этом у руководства филармонии на данный момент есть лишь архитектурно-художественная концепция. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал первый заместитель директора по творческой деятельности Рустем Хасанов. «Сейчас пока ведутся переговоры, еще пока нет даже стадии проектирования. Готова только архитектурно-художественная концепция. Мы мечтаем о новом зале и верим, что он будет, но пока процесс идет очень медленно, перспектива отдаляется, но вопрос не закрыт», — заявил Хасанов. Помимо этого, он пояснил, что на старт проектирования повлияла не только спецоперации на Украине — подписание контракта сорвалось еще в 2020 году из-за пандемии. «Мы должны были поехать подписывать контракт, но началась пандемия, не успели буквально на неделю. А потом началась спецоперация. Но сейчас потихоньку идет оформление земельного участка», — пояснил первый заместитель директор по творческой деятельности В начале марта британское архитектурное бюро Zaha Hadid Architects заявило, что замораживает проекты в России в связи со спецоперацией на Украине. В их числе оказался проект нового здания свердловской филармонии за 17 миллиардов рублей.

Переговоры о проектирование нового зала свердловской филармонии, которым занималось архитектурное бюро Zaha Hadid Architects, ушедшее из России, ведутся, но очень медленно. При этом у руководства филармонии на данный момент есть лишь архитектурно-художественная концепция. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал первый заместитель директора по творческой деятельности Рустем Хасанов. «Сейчас пока ведутся переговоры, еще пока нет даже стадии проектирования. Готова только архитектурно-художественная концепция. Мы мечтаем о новом зале и верим, что он будет, но пока процесс идет очень медленно, перспектива отдаляется, но вопрос не закрыт», — заявил Хасанов. Помимо этого, он пояснил, что на старт проектирования повлияла не только спецоперации на Украине — подписание контракта сорвалось еще в 2020 году из-за пандемии. «Мы должны были поехать подписывать контракт, но началась пандемия, не успели буквально на неделю. А потом началась спецоперация. Но сейчас потихоньку идет оформление земельного участка», — пояснил первый заместитель директор по творческой деятельности В начале марта британское архитектурное бюро Zaha Hadid Architects заявило, что замораживает проекты в России в связи со спецоперацией на Украине. В их числе оказался проект нового здания свердловской филармонии за 17 миллиардов рублей.