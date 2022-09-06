06 сентября 2022
05 сентября 2022

В структурах правительства ЯНАО появятся новые рабочие места

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на двусторонних встречах в Чолпон-Ате. Чолпон-Ата, депутат, чиновник, кресло, переговоры, портфель, бизнесмен, должность
С октября в управделами ЯНАО увеличится штат Фото:

В управлении делами правительства ЯНАО расширят функции материально-технического обеспечения и введут новые должности. Как сообщается на сайте окружного правительства, работникам структуры также увеличат на 4% размеры окладов.

«Предусматриваются изменения в системе оплаты труда ГУ „ПТО УД ЯНАО“ в связи с индексацией с 01.10.2022 на 4% размеров окладов работников, а также введением с 01.10.2022 года новых должностей в связи с расширением функций материально-техническое обеспечения ГУ „ПТО УД ЯНАО“ по изготовлению презентационно-выставочной продукции, сувенирно-презентационной продукции, и необходимостью обеспечения разработки дизайнов и оформления официальных и иных мероприятий окружного значения. Дополнительных расходов окружного бюджета не требуется», — говорится в комментарии к документу.

Ранее URA.RU сообщало, что в управлении делами правительства Ямала нашли нарушения, связанные с трудовым законодательством. В ведомстве агентству пояснили, что сотрудников вовремя не ознакомили с нормативными актами.

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В управлении делами правительства ЯНАО расширят функции материально-технического обеспечения и введут новые должности. Как сообщается на сайте окружного правительства, работникам структуры также увеличат на 4% размеры окладов. «Предусматриваются изменения в системе оплаты труда ГУ „ПТО УД ЯНАО“ в связи с индексацией с 01.10.2022 на 4% размеров окладов работников, а также введением с 01.10.2022 года новых должностей в связи с расширением функций материально-техническое обеспечения ГУ „ПТО УД ЯНАО“ по изготовлению презентационно-выставочной продукции, сувенирно-презентационной продукции, и необходимостью обеспечения разработки дизайнов и оформления официальных и иных мероприятий окружного значения. Дополнительных расходов окружного бюджета не требуется», — говорится в комментарии к документу. Ранее URA.RU сообщало, что в управлении делами правительства Ямала нашли нарушения, связанные с трудовым законодательством. В ведомстве агентству пояснили, что сотрудников вовремя не ознакомили с нормативными актами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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