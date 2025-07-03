МО РФ: за ночь уничтожено почти 70 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны отразили масштабную атаку украинских дронов, сообщило Минобороны РФ. Всего за ночь было уничтожено 69 беспилотных летательных аппаратов, запущенных по территории России.
«Российская ПВО уничтожила за ночь 69 украинских дронов», — говорится в сообщении МО в telegram-канале. По данным ведомства, больше всего БПЛА — 27 — были сбиты над Белгородской областью. Еще 22 дрона уничтожены в небе над Воронежской областью, десять — над Липецкой, восемь — над Курской и два — над Республикой Крым.
Утром 3 июля беспилотные летательные аппараты ВСУ совершили атаку на российские регионы. В Липецкой области было зафиксировано множество взрывов; фрагменты одного из сбитых дронов упали на жилой дом, что привело к гибели женщины. Кроме того, в результате ликвидации еще одного беспилотника его обломки повредили здание на территории Воронежской области.
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