Набиуллина: впереди — неспокойные времена для России

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Россия адаптировалась к каким-то внешним вызовам
Россия адаптировалась к каким-то внешним вызовам Фото:

Несмотря на продолжающиеся внешние вызовы и нестабильную ситуацию в мировой экономике, Россия смогла адаптироваться к новым условиям и продолжает искать пути для дальнейшего развития. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Мы адаптировались к каким-то внешним вызовам. Нет, у нас впереди очень неспокойные времена. Но я уверена, что это новые возможности для развития», — сказала Набиуллина на Финансовом конгрессе, передает ТАСС. Одним из ключевых направлений, по мнению главы ЦБ, становится повышение производительности труда.

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Несмотря на продолжающиеся внешние вызовы и нестабильную ситуацию в мировой экономике, Россия смогла адаптироваться к новым условиям и продолжает искать пути для дальнейшего развития. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «Мы адаптировались к каким-то внешним вызовам. Нет, у нас впереди очень неспокойные времена. Но я уверена, что это новые возможности для развития», — сказала Набиуллина на Финансовом конгрессе, передает ТАСС. Одним из ключевых направлений, по мнению главы ЦБ, становится повышение производительности труда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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