Набиуллина: впереди — неспокойные времена для России

Несмотря на продолжающиеся внешние вызовы и нестабильную ситуацию в мировой экономике, Россия смогла адаптироваться к новым условиям и продолжает искать пути для дальнейшего развития. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
«Мы адаптировались к каким-то внешним вызовам. Нет, у нас впереди очень неспокойные времена. Но я уверена, что это новые возможности для развития», — сказала Набиуллина на Финансовом конгрессе, передает ТАСС. Одним из ключевых направлений, по мнению главы ЦБ, становится повышение производительности труда.
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