СБУ разыскивает трех российских артистов

СБУ объявила в розыск Шахназарова, Певцова и Повалий
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Певцов также был включен в санкционные списки Украины
Певцов также был включен в санкционные списки Украины Фото:

Служба безопасности Украины объявила в розыск генерального директора «Мосфильма» и народного артиста Карена Шахназарова, актера и депутата Госдумы Дмитрия Певцова и певицу Таисию Повалий. Информация о них появилась в базе данных МВД Украины. 

Шахназаров был объявлен в розыск в июле 2024 года, Певцов — в феврале, а Повалий — в марте того же года, согласно данным из карточек дела. Всем троим предъявлены обвинения, связанные с «поддержкой действий РФ», а также по другим статьям. Кроме того, они внесены в базу сайта «Миротворец» (признан в РФ экстремистским), где размещают информацию о лицах, которых на Украине считают угрозой национальной безопасности.

Также украинские власти приняли ряд решений в отношении Повалий и Певцова. В феврале 2024 года у певицы конфисковали имущество и лишили государственных наград, а позже передали ее дело в суд. В феврале 2025 года суд на Украине заочно приговорил Певцова к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Оба также находятся под украинскими санкциями.

Ранее стало известно, что СБУ объявила в розыск российского актера Виталия Гогунского, прославившегося благодаря роли Кузи в популярном телевизионном сериале «Универ». Незадолго до этого стало также известно, что по линии СБУ в Украине был объявлен в розыск российский режиссер и актер Никита Михалков.

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Служба безопасности Украины объявила в розыск генерального директора «Мосфильма» и народного артиста Карена Шахназарова, актера и депутата Госдумы Дмитрия Певцова и певицу Таисию Повалий. Информация о них появилась в базе данных МВД Украины.  Шахназаров был объявлен в розыск в июле 2024 года, Певцов — в феврале, а Повалий — в марте того же года, согласно данным из карточек дела. Всем троим предъявлены обвинения, связанные с «поддержкой действий РФ», а также по другим статьям. Кроме того, они внесены в базу сайта «Миротворец» (признан в РФ экстремистским), где размещают информацию о лицах, которых на Украине считают угрозой национальной безопасности. Также украинские власти приняли ряд решений в отношении Повалий и Певцова. В феврале 2024 года у певицы конфисковали имущество и лишили государственных наград, а позже передали ее дело в суд. В феврале 2025 года суд на Украине заочно приговорил Певцова к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Оба также находятся под украинскими санкциями. Ранее стало известно, что СБУ объявила в розыск российского актера Виталия Гогунского, прославившегося благодаря роли Кузи в популярном телевизионном сериале «Универ». Незадолго до этого стало также известно, что по линии СБУ в Украине был объявлен в розыск российский режиссер и актер Никита Михалков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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