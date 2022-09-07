Врач Кашух назвала опасную причину утомляемости школьников

Врач Кашух: утомляемость школьников связана с наличием в организме паразитов

Школьник может плохо себя чувствовать из-за энтеробиоза, считает Екатерина Кашух Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Причиной невнимательности, утомляемости, снижения у школьников активности во время учебы может быть заражение гельминтами (энтеробиоз). Об этом URA.RU рассказала врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

«Осенью, после возвращения ребенка в детский сад или школу, родители должны быть настороженными, внимательно следить за здоровьем и поведением своего чада. Главный симптом энтеробиоза — зуд вокруг анального отверстия. Из-за этого ребенок часто просыпается ночью, не высыпается. Поэтому следствием энтеробиоза может стать невнимательность, утомляемость, снижение активности во время учебы Возможны и другие реакции на инфекцию: боли в животе, отсутствие аппетита, аллергия», — предупредила Екатерина Кашух.

По словам врача, заразиться энтеробиозом дети могут во время активного отдыха на улице летом. «Летом у детей был высокий риск заразиться гельминтами: они проводили много времени на дачах, игровых площадках, у водоемов. Обычно самые маленькие пробуют окружающий мир „на зуб“, дети постарше контактируют с уличными животными, забывают мыть руки, овощи и фрукты, грызут ногти. А это все прямой путь занести яйца паразитов внутрь организма», — объяснила Екатерина Кашух.

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