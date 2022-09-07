Минобороны: украинские военные игнорируют МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Минобороны: ВСУ обстреливали Запорожскую АЭС во время визита МАГАТЭ

07 сентября 2022 в 15:26 Размер текста - 17 +

В ходе обстрела Энергодара город остался без электричества Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины продолжали обстреливать Запорожскую атомную электростанцию, несмотря на присутствие на ее территории представителей Международного агентства по атомной энергии. Об этом сообщает Минобороны России в своей сводке о проведении специальной военной операции на территории Украины. «Несмотря на присутствие представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжал провокации на Запорожской атомной электростанции. Сделано это с целью создания угрозы техногенной катастрофы», — сообщается ведомство в своем telegram-канале. В Минобороны также отметили, что в течение суток зафиксировано три артиллерийских обстрела города Энергодар. «Всего выпущено 16 снарядов из районов населенных пунктов Ильинка и Марганец, расположенных на противоположном берегу Каховского водохранилища. В результате попадания в трансформаторную подстанцию город остался без электричества», — добавили в ведомстве. Ранее ВСУ пытались захватить ЗАЭС во время визита МАГАТЭ. В ходе попытки захвата российские военные уничтожили группу украинского десанта с иностранными наемниками. Военные конфликты на территории Украины происходят в ходе спецоперации, которую Россия начала 24 февраля. Президент России Владимир Путин обозначил главными ее целями защиту территорий Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

Вооруженные силы Украины продолжали обстреливать Запорожскую атомную электростанцию, несмотря на присутствие на ее территории представителей Международного агентства по атомной энергии. Об этом сообщает Минобороны России в своей сводке о проведении специальной военной операции на территории Украины. «Несмотря на присутствие представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжал провокации на Запорожской атомной электростанции. Сделано это с целью создания угрозы техногенной катастрофы», — сообщается ведомство в своем telegram-канале. В Минобороны также отметили, что в течение суток зафиксировано три артиллерийских обстрела города Энергодар. «Всего выпущено 16 снарядов из районов населенных пунктов Ильинка и Марганец, расположенных на противоположном берегу Каховского водохранилища. В результате попадания в трансформаторную подстанцию город остался без электричества», — добавили в ведомстве. Ранее ВСУ пытались захватить ЗАЭС во время визита МАГАТЭ. В ходе попытки захвата российские военные уничтожили группу украинского десанта с иностранными наемниками. Военные конфликты на территории Украины происходят в ходе спецоперации, которую Россия начала 24 февраля. Президент России Владимир Путин обозначил главными ее целями защиту территорий Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.