Тюменское предприятие заменит производителей из США и Германии

В Тюмени планируют построить завод по производству химического анкера. На данный момент отечественные производители покрывают около 10% объема потребления товара в стране. Рынок заняли США, Германия и Швейцария. Об этом сообщил директор по развитию компании «Руссполи» Вадим Бусыгин.
«Планируется строительство обособленного производства на территории Тюменской области в сотрудничестве с Тюменским технопарком. <…> Планируется закрыть потребность в химических анкерах Тюменской области и существенной части УрФО», — рассказал изданию ТАСС Бусыгин. Он отметил, что производство запустят в течение года.
Химический анкер представляет собой особую клеевую смесь, которую используют в строительстве для крепления конструкций к материалу. Как сообщает издание, объем потребления продукта в РФ составляет около 850 тонн в год. Российские компании покрывают всего около 10% этого показателя.
Необходимость в импортозамещении резко выросла после начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на ее проведение страны ЕС и США ввели санкции против России. Западные лидеры открыто заявили, что хотят нанести максимальный урон экономической, гуманитарной и социальной сферам РФ.
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В Тюмени планируют построить завод по производству химического анкера. На данный момент отечественные производители покрывают около 10% объема потребления товара в стране. Рынок заняли США, Германия и Швейцария. Об этом сообщил директор по развитию компании «Руссполи» Вадим Бусыгин. «Планируется строительство обособленного производства на территории Тюменской области в сотрудничестве с Тюменским технопарком. <…> Планируется закрыть потребность в химических анкерах Тюменской области и существенной части УрФО», — рассказал изданию ТАСС Бусыгин. Он отметил, что производство запустят в течение года. Химический анкер представляет собой особую клеевую смесь, которую используют в строительстве для крепления конструкций к материалу. Как сообщает издание, объем потребления продукта в РФ составляет около 850 тонн в год. Российские компании покрывают всего около 10% этого показателя. Необходимость в импортозамещении резко выросла после начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на ее проведение страны ЕС и США ввели санкции против России. Западные лидеры открыто заявили, что хотят нанести максимальный урон экономической, гуманитарной и социальной сферам РФ.