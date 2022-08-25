25 августа 2022
24 августа 2022

Тюменское предприятие заменит производителей из США и Германии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военно-строительный комплекс министерства обороны российской федерации в Мариуполе. Мариуполь , строительство, стройка
Химический анкер используют в строительстве для крепления конструкций к материалу Фото:

В Тюмени планируют построить завод по производству химического анкера. На данный момент отечественные производители покрывают около 10% объема потребления товара в стране. Рынок заняли США, Германия и Швейцария. Об этом сообщил директор по развитию компании «Руссполи» Вадим Бусыгин.

«Планируется строительство обособленного производства на территории Тюменской области в сотрудничестве с Тюменским технопарком. <…> Планируется закрыть потребность в химических анкерах Тюменской области и существенной части УрФО», — рассказал изданию ТАСС Бусыгин. Он отметил, что производство запустят в течение года.

Химический анкер представляет собой особую клеевую смесь, которую используют в строительстве для крепления конструкций к материалу. Как сообщает издание, объем потребления продукта в РФ составляет около 850 тонн в год. Российские компании покрывают всего около 10% этого показателя.

Необходимость в импортозамещении резко выросла после начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на ее проведение страны ЕС и США ввели санкции против России. Западные лидеры открыто заявили, что хотят нанести максимальный урон экономической, гуманитарной и социальной сферам РФ.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

В Тюмени планируют построить завод по производству химического анкера. На данный момент отечественные производители покрывают около 10% объема потребления товара в стране. Рынок заняли США, Германия и Швейцария. Об этом сообщил директор по развитию компании «Руссполи» Вадим Бусыгин. «Планируется строительство обособленного производства на территории Тюменской области в сотрудничестве с Тюменским технопарком. <…> Планируется закрыть потребность в химических анкерах Тюменской области и существенной части УрФО», — рассказал изданию ТАСС Бусыгин. Он отметил, что производство запустят в течение года. Химический анкер представляет собой особую клеевую смесь, которую используют в строительстве для крепления конструкций к материалу. Как сообщает издание, объем потребления продукта в РФ составляет около 850 тонн в год. Российские компании покрывают всего около 10% этого показателя. Необходимость в импортозамещении резко выросла после начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на ее проведение страны ЕС и США ввели санкции против России. Западные лидеры открыто заявили, что хотят нанести максимальный урон экономической, гуманитарной и социальной сферам РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...