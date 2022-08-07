Зеленский пообщался с главой Евросовета насчет денег для Украины

Владимир Зеленский призвал ЕС ввести санкции против России Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил финансовую поддержку Киеву с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Об этом Зеленский сообщил в соцсети Twitter (заблокирован в РФ).

«С Шарлем Мишелем обсудил ситуацию на поле боя, в том числе на Запорожской АЭС. Подчеркнул важность как можно более быстрого разблокирования пакета макрофинансовой помощи для Украины», — написал Зеленский в Twitter. Президент Украины также призвал ввести санкции против российской атомной отрасли, в том числе на российское ядерное топливо.

Страны Евросоюза и другие западные государства помогают Украине в связи со спецоперацией, которая началась 24 февраля. Ранее Зеленский заявил, что задержка обещанных денег является ошибкой или преступлением Евросоюза. Украине нужно около 9 миллиардов долларов ежемесячно для покрытия дефицита бюджета, заявляли украинские власти. Целью спецоперации РФ является помощь Донбассу, а также демилитаризация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин.