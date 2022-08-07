Зеленский пообщался с главой Евросовета насчет денег для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил финансовую поддержку Киеву с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Об этом Зеленский сообщил в соцсети Twitter (заблокирован в РФ).
«С Шарлем Мишелем обсудил ситуацию на поле боя, в том числе на Запорожской АЭС. Подчеркнул важность как можно более быстрого разблокирования пакета макрофинансовой помощи для Украины», — написал Зеленский в Twitter. Президент Украины также призвал ввести санкции против российской атомной отрасли, в том числе на российское ядерное топливо.
Страны Евросоюза и другие западные государства помогают Украине в связи со спецоперацией, которая началась 24 февраля. Ранее Зеленский заявил, что задержка обещанных денег является ошибкой или преступлением Евросоюза. Украине нужно около 9 миллиардов долларов ежемесячно для покрытия дефицита бюджета, заявляли украинские власти. Целью спецоперации РФ является помощь Донбассу, а также демилитаризация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин.
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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил финансовую поддержку Киеву с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Об этом Зеленский сообщил в соцсети Twitter (заблокирован в РФ). «С Шарлем Мишелем обсудил ситуацию на поле боя, в том числе на Запорожской АЭС. Подчеркнул важность как можно более быстрого разблокирования пакета макрофинансовой помощи для Украины», — написал Зеленский в Twitter. Президент Украины также призвал ввести санкции против российской атомной отрасли, в том числе на российское ядерное топливо. Страны Евросоюза и другие западные государства помогают Украине в связи со спецоперацией, которая началась 24 февраля. Ранее Зеленский заявил, что задержка обещанных денег является ошибкой или преступлением Евросоюза. Украине нужно около 9 миллиардов долларов ежемесячно для покрытия дефицита бюджета, заявляли украинские власти. Целью спецоперации РФ является помощь Донбассу, а также демилитаризация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин.