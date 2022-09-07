Депутату Госдумы пожаловались на Клаву Коку, продвигающую случайные сексуальные связи и алкоголизм

Депутату Госдумы пожаловались на Клаву Коку, которая в своей песне "Пьяную домой" продвигает антисоциальное поведение

Авторов письма возмущает, что песни Клавы Коки побуждают маленьких девочек к антисоциальному поведению Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Общественники из организации «Зов народа» пожаловались депутату Государственной думы РФ Николаю Бурляеву на песни певицы Клавы Коки (уроженки Екатеринбурга), в которых популяризируется алкоголизация, случайные сексуальные связи и наркотики. Копия обращения имеется в распоряжении URA.RU.

«К сожалению, вместо пропаганды здорового образа жизни в сфере музыки активно продвигается алкоголизация, случайные сексуальные связи с разными партнерами, наркотики. Так, например, 4 сентября 2022 года во Владивостоке на детском фестивале детей и юношества „Я, мы, тигр“, посвященном началу учебного года, певица Клава Кока исполнила песню » Забери меня пьяную домой«», — говорится в документе.

По словам активистов, организаторы фестиваля безответственно отнеслись к выбору участников концерта. «Как могут организаторы ставить на сцену перед несовершеннолетними подобных исполнителей? Чего стоит такая пошлость?» — указано в обращении. Авторов письма возмущает, что после песен маленькие девочки хотят, чтобы их «забрали пьяную домой и делали все, что хочешь».

Следом приводится статистика, где среди пунктов указано, что студенты в возрасте 18-24 года занимаются сексом без контрацептивов в состоянии глубокого опьянения. В связи с этим представители «Зова народа» требуют принять закон, который запрещает продвижение алкоголизма, случайных сексуальных связей и употребления наркотических веществ через музыку и киноиндустрию, ведь творчество влияет на подрастающее поколение.

Ранее певицу Клаву Коку раскритиковали за песню «Пьяную домой» на фестивале детства и юношества «Я, мы, тигр» во Владивостоке. Многие посчитали неуместной песню со словами «Забери меня пьяную домой, и делай со мной все, что хочешь» на детском празднике. При этом певица потеряла голос перед скандальным выступлением.