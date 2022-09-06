В Курганской области после критики чиновников уволился директор сельской школы

Правительственная комиссии сняла ролик о беспорядке в сельской школе, где проходит двухгодичный капремонт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Звериноголовском районе Курганской области директор школы уволилась после визита представителей правительственной комиссии накануне сентября. На территории школы начат капремонт, рассчитанный на два года, но чиновники увидели на объекте «налет бесхозяйственности». Видео с критикой благоустройства сельской школы размещено в группе департамент образования Курганской области.

«Это одна из сельских школ Курганской области. В этом году на ее капитальный ремонт направлено более 60 млн рублей. Для ребят создадут комфортные условия, но уют и порядок не зависят от денег. Налет бесхозяйственности чувствуется во всем несмотря на то, что после замечания правительственной комиссии с территории уже вывезли мусор. Устранять выявленные замечания по благоустройству фактически пришлось самой комиссии, руководство школы беспорядок устраивал. […] Вокруг школы покосившийся забор и ни одной клумбы, новая спортивная площадка заросла травой. А ведь здесь помимо педагогов работают директор, завхоз, технический персонал», — говорится в видеоролике.

В администрации Звериноголовского округа URA.RU сообщили, что директор Круглянской школы Светлана Козина 30 августа 2022 года уволена по собственному желанию. «Замечаний и дисциплинарных взысканий после визита представителей правительства области Козина не получала. В настоящее время исполняет обязанности директора «Круглянская СОШ» заместитель по УВР Наталья Маевская. Ответственный за производство работ на объекте «Капитальный ремонт здания «Круглянская СОШ» первый зам главы округа Дмитрий Канщиков», — говорится в ответе. Ремонт в школе продолжается, ученики временно будут заниматься в других школах округа.