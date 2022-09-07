Apple показала новые наушники AirPods Pro 2

07 сентября 2022 в 22:51 Размер текста - 17 +

У наушников улучшен звук Фото: скриншот трансляции Apple Компания Apple презентовала новые наушники AirPods Pro 2. Трансляция ведется на youtube-канале компании. «Наушники будут стоить 249 долларов, С 9 сентября заказ, с 23 — продажа. У AirPods увеличена батарея и качество звука», — сообщили в трансляции. AirPods Pro 2 оснащен процессором Apple H1. У новых наушников улучшен звук за счет применения Apple Lossless Audio Codec (ALAC) и добавления поддержки технологии Bluetooth 5.2, использующей LC3, чтобы более эффективно передавать сигналы. Предыдущие наушники AirPods презентовали в октябре 2021 года. У них был тот же дизайн, как и у AirPods Pro, но без вакуумных вставок. Также модель была водонепроницаемой. Также компания презентовала новую линейку Apple Watch. Цены на них будут варьироваться от 249 до 799 долларов. У наушников разные размеры вакуумных насадок Фото: трансляция Apple

Компания Apple презентовала новые наушники AirPods Pro 2. Трансляция ведется на youtube-канале компании. «Наушники будут стоить 249 долларов, С 9 сентября заказ, с 23 — продажа. У AirPods увеличена батарея и качество звука», — сообщили в трансляции. AirPods Pro 2 оснащен процессором Apple H1. У новых наушников улучшен звук за счет применения Apple Lossless Audio Codec (ALAC) и добавления поддержки технологии Bluetooth 5.2, использующей LC3, чтобы более эффективно передавать сигналы. Предыдущие наушники AirPods презентовали в октябре 2021 года. У них был тот же дизайн, как и у AirPods Pro, но без вакуумных вставок. Также модель была водонепроницаемой. Также компания презентовала новую линейку Apple Watch. Цены на них будут варьироваться от 249 до 799 долларов.