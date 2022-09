Компания Apple озвучила цены на новый iPhone 14

Компания Apple презентовала iPhone 14

Американская корпорация Apple презентовала новые iPhone 14 и iPhone 14 Plus, они будут стоить 799 и 899 долларов США соответственно. Трансляция ведется на youtube-канале компании. У нового iPhone убрали физическую симкарту, также у него повышена степень влагозащиты. Дизайн сохранился от предыдущей модели. Покупателям представили iPhone 14 с 6,1-дюймовым экраном и 6,7-дюймовый iPhone 14 Plus. «IPhone 14 plus получил самую долгую автономность за всю историю Apple», — сообщается в трансляции. Смартфон получит поддержку спутниковой связи в ноябре 2022 года, но пока только на рынке США. Первые два года функция будет бесплатной, с ее помощью можно будет отправлять геолокацию и короткие сообщения. Стоимость iPhone 14 и iPhone 14 Plus будет 799 и 899 долларов США соответственно. С 9 сентября iPhone 14 будут в продаже, а модель iPhone 14 Plus — с октября. Презентация предыдущей модели iPhone 13 прошла в сентябре 2021 года. Смартфоны были представлены пяти цветах. В их комплектации не было предусмотрено зарядного устройства. Apple также выпустила версии iPhone13 mini, iPhone 13 Pro 13 Pro Max.

