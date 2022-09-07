Компания Apple озвучила цены на новый iPhone 14

Компания Apple презентовала iPhone 14
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Предыдущий iPhone 13 перестанут продавать
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Apple завоевывает мир

Американская корпорация Apple презентовала новые iPhone 14 и iPhone 14 Plus, они будут стоить 799 и 899 долларов США соответственно. Трансляция ведется на youtube-канале компании.

У нового iPhone убрали физическую симкарту, также у него повышена степень влагозащиты. Дизайн сохранился от предыдущей модели. Покупателям представили iPhone 14 с 6,1-дюймовым экраном и 6,7-дюймовый iPhone 14 Plus. «IPhone 14 plus получил самую долгую автономность за всю историю Apple», — сообщается в трансляции.

Смартфон получит поддержку спутниковой связи в ноябре 2022 года, но пока только на рынке США. Первые два года функция будет бесплатной, с ее помощью можно будет отправлять геолокацию и короткие сообщения. Стоимость iPhone 14 и iPhone 14 Plus будет 799 и 899 долларов США соответственно. С 9 сентября iPhone 14 будут в продаже, а модель iPhone 14 Plus — с октября.

Презентация предыдущей модели iPhone 13 прошла в сентябре 2021 года. Смартфоны были представлены пяти цветах. В их комплектации не было предусмотрено зарядного устройства. Apple также выпустила версии iPhone13 mini, iPhone 13 Pro 13 Pro Max. Модель iPhone 13 Pro.

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Американская корпорация Apple презентовала новые iPhone 14 и iPhone 14 Plus, они будут стоить 799 и 899 долларов США соответственно. Трансляция ведется на youtube-канале компании. У нового iPhone убрали физическую симкарту, также у него повышена степень влагозащиты. Дизайн сохранился от предыдущей модели. Покупателям представили iPhone 14 с 6,1-дюймовым экраном и 6,7-дюймовый iPhone 14 Plus. «IPhone 14 plus получил самую долгую автономность за всю историю Apple», — сообщается в трансляции. Смартфон получит поддержку спутниковой связи в ноябре 2022 года, но пока только на рынке США. Первые два года функция будет бесплатной, с ее помощью можно будет отправлять геолокацию и короткие сообщения. Стоимость iPhone 14 и iPhone 14 Plus будет 799 и 899 долларов США соответственно. С 9 сентября iPhone 14 будут в продаже, а модель iPhone 14 Plus — с октября. Презентация предыдущей модели iPhone 13 прошла в сентябре 2021 года. Смартфоны были представлены пяти цветах. В их комплектации не было предусмотрено зарядного устройства. Apple также выпустила версии iPhone13 mini, iPhone 13 Pro 13 Pro Max. Модель iPhone 13 Pro.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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