Politico: Путин поставил европейских лидеров перед горькой истиной

Politico: Европе придется отменить санкции против России

08 сентября 2022 в 09:01 Размер текста - 17 +

Владимир Путин выигрывает в борьбе против Европы, считают в СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Успешная политика президента России Владимира Путина заставила Европу принять мысль о том, что Западу рано или поздно придется ослабить антироссийские санкции. Материал об этом опубликовало издание Politico. «Надвигающаяся буря ставит европейских лидеров перед горькой истиной: пока Россия сражается с Украиной, Кремль сохраняет свои позиции в борьбе с Европой», — говорится в материале издания. Один из высокопоставленных чиновников Еврокомиссии подтвердил изданию, что у него «нет никаких сомнений в том, что Путин выигрывает в этом отношении». По мнению авторов, возросшая протестная активность в регионе указывает на неизбежность того, что европейские лидеры столкнутся с растущим давлением с целью ослабить санкции против России. «Время — не говоря уже о погоде — на стороне Москвы. Поскольку в ближайшие недели и месяцы, с приближением холодов, европейцы начнут ощущать на себе всю тяжесть роста цен на природный газ», — пишет издание. В статье сообщается, что жители крупнейших стран Европы, а именно Германии, Франции, Великобритании и Польши, сейчас больше обеспокоены стоимостью жизни, чем российско-украинским конфликтом. «Согласно опросам, 40% населения Франции поддержали бы возвращение движения „желтых жилетов“ — бурных еженедельных акций протеста, которые вспыхнули в 2018 году, чтобы добиться того, что организаторы назвали „экономической справедливости“», — резюмировали авторы. Накануне во Франции, Чехии и Италии прошли многотысячные митинги, вызванные недовольством антироссийскими санкциями. Так, несколько тысяч немцев, выйдя 5 сентября на протесты, выступили против роста цен на энергоресурсы и продовольствие и потребовали отмены санкций против России. В Праге, вышедшие на митинг против роста цен на газ граждане, потребовали отставки правительства премьер-министра Петра Фиалы, сообщает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Успешная политика президента России Владимира Путина заставила Европу принять мысль о том, что Западу рано или поздно придется ослабить антироссийские санкции. Материал об этом опубликовало издание Politico. «Надвигающаяся буря ставит европейских лидеров перед горькой истиной: пока Россия сражается с Украиной, Кремль сохраняет свои позиции в борьбе с Европой», — говорится в материале издания. Один из высокопоставленных чиновников Еврокомиссии подтвердил изданию, что у него «нет никаких сомнений в том, что Путин выигрывает в этом отношении». По мнению авторов, возросшая протестная активность в регионе указывает на неизбежность того, что европейские лидеры столкнутся с растущим давлением с целью ослабить санкции против России. «Время — не говоря уже о погоде — на стороне Москвы. Поскольку в ближайшие недели и месяцы, с приближением холодов, европейцы начнут ощущать на себе всю тяжесть роста цен на природный газ», — пишет издание. В статье сообщается, что жители крупнейших стран Европы, а именно Германии, Франции, Великобритании и Польши, сейчас больше обеспокоены стоимостью жизни, чем российско-украинским конфликтом. «Согласно опросам, 40% населения Франции поддержали бы возвращение движения „желтых жилетов“ — бурных еженедельных акций протеста, которые вспыхнули в 2018 году, чтобы добиться того, что организаторы назвали „экономической справедливости“», — резюмировали авторы. Накануне во Франции, Чехии и Италии прошли многотысячные митинги, вызванные недовольством антироссийскими санкциями. Так, несколько тысяч немцев, выйдя 5 сентября на протесты, выступили против роста цен на энергоресурсы и продовольствие и потребовали отмены санкций против России. В Праге, вышедшие на митинг против роста цен на газ граждане, потребовали отставки правительства премьер-министра Петра Фиалы, сообщает «Национальная служба новостей».