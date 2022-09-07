07 сентября 2022

В Крыму доложили о ситуации с газом после ударов ВСУ

Глава крымского парламента Константинов: регион обеспечен газом, несмотря на провокации Киева
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Финал конкурса Большая перемена в Артеке. Крым, крым, черное море, артек
В Крыму нет проблем с газом после ударов ВСУ, заявил глава парламента Фото:

Крым обеспечен газом и готов к отопительному сезону, несмотря на все провокации украинских властей в Черном море. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Мы обеспечены газом, несмотря на все провокации, которые совершала украинская сторона в Черном море, и готовы к проведению отопительного сезона», — сказал Константинов. Его цитату приводит РИА «Новости».

20 июня Вооруженные силы Украины ударили по буровым платформам «Черноморнефтегаза» на Одесском месторождении в Черном море. В результате нападения три человека получили ожоги и осколочные ранения, семеро пропали без вести. Директор Четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон отмечал, что Черное море становится опасным местом из-за возможного военного противостояния в регионе.

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Крым обеспечен газом и готов к отопительному сезону, несмотря на все провокации украинских властей в Черном море. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Мы обеспечены газом, несмотря на все провокации, которые совершала украинская сторона в Черном море, и готовы к проведению отопительного сезона», — сказал Константинов. Его цитату приводит РИА «Новости». 20 июня Вооруженные силы Украины ударили по буровым платформам «Черноморнефтегаза» на Одесском месторождении в Черном море. В результате нападения три человека получили ожоги и осколочные ранения, семеро пропали без вести. Директор Четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон отмечал, что Черное море становится опасным местом из-за возможного военного противостояния в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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