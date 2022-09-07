В Крыму доложили о ситуации с газом после ударов ВСУ

Крым обеспечен газом и готов к отопительному сезону, несмотря на все провокации украинских властей в Черном море. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Мы обеспечены газом, несмотря на все провокации, которые совершала украинская сторона в Черном море, и готовы к проведению отопительного сезона», — сказал Константинов. Его цитату приводит РИА «Новости».
20 июня Вооруженные силы Украины ударили по буровым платформам «Черноморнефтегаза» на Одесском месторождении в Черном море. В результате нападения три человека получили ожоги и осколочные ранения, семеро пропали без вести. Директор Четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон отмечал, что Черное море становится опасным местом из-за возможного военного противостояния в регионе.
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Крым обеспечен газом и готов к отопительному сезону, несмотря на все провокации украинских властей в Черном море. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Мы обеспечены газом, несмотря на все провокации, которые совершала украинская сторона в Черном море, и готовы к проведению отопительного сезона», — сказал Константинов. Его цитату приводит РИА «Новости». 20 июня Вооруженные силы Украины ударили по буровым платформам «Черноморнефтегаза» на Одесском месторождении в Черном море. В результате нападения три человека получили ожоги и осколочные ранения, семеро пропали без вести. Директор Четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон отмечал, что Черное море становится опасным местом из-за возможного военного противостояния в регионе.