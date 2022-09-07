У главреда «Вечерних ведомостей» нашли удостоверение наблюдателя за выборами президента Украины

В доме главного редактора издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова полицейские нашли документы, связанные с государственными органами США и Украины. Речь идет о сертификатах и удостоверениях.
«В ходе обысков у Владислава Постникова нашли сертификат об участии в обменной программе Госдепа США „Открытый мир“, Конституцию Соединенных Штатов и удостоверение наблюдателя за выборами президента Украины», — сообщает telegram-канал «УралLIVE». Также представители канала прилагают фотографии находок.
Полицейские пришли с обыском к редактору издания «Вечерние ведомости» Владиславу Постникову, которого неоднократно штрафовали за дискредитацию армии РФ. Он также является бывшим соратником предпринимателя Михаила Ходорковского (признан в России иноагентом). Также спецслужбы проводят обыски администраторов Telegram и youtube-каналов, принадлежащих экс-депутату Госдумы Илье Пономареву (признан в России иноагентом). Сотрудники полиции и Следственного комитета готовятся провести обыски в редакции газеты «Вечерние ведомости».
Фото: telegram-канал «УралLIVE»
Фото: telegram-канал «УралLIVE»
Фото: telegram-канал «УралLIVE»
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В доме главного редактора издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова полицейские нашли документы, связанные с государственными органами США и Украины. Речь идет о сертификатах и удостоверениях. «В ходе обысков у Владислава Постникова нашли сертификат об участии в обменной программе Госдепа США „Открытый мир“, Конституцию Соединенных Штатов и удостоверение наблюдателя за выборами президента Украины», — сообщает telegram-канал «УралLIVE». Также представители канала прилагают фотографии находок. Полицейские пришли с обыском к редактору издания «Вечерние ведомости» Владиславу Постникову, которого неоднократно штрафовали за дискредитацию армии РФ. Он также является бывшим соратником предпринимателя Михаила Ходорковского (признан в России иноагентом). Также спецслужбы проводят обыски администраторов Telegram и youtube-каналов, принадлежащих экс-депутату Госдумы Илье Пономареву (признан в России иноагентом). Сотрудники полиции и Следственного комитета готовятся провести обыски в редакции газеты «Вечерние ведомости».