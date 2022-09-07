07 сентября 2022

У главреда «Вечерних ведомостей» нашли удостоверение наблюдателя за выборами президента Украины

В Екатеринбурге у главного редактора "Вечерних ведомостей" Владислава Постникова нашли сертификат от Госдепа США и удостоверение наблюдателя за выборами президента Украины
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Силовики, обыск. Москва, фсб, силовики, обыск
Силовики планируют провести обыски и в редакции «Вечерних ведомостей» Фото:

В доме главного редактора издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова полицейские нашли документы, связанные с государственными органами США и Украины. Речь идет о сертификатах и удостоверениях.

«В ходе обысков у Владислава Постникова нашли сертификат об участии в обменной программе Госдепа США „Открытый мир“, Конституцию Соединенных Штатов и удостоверение наблюдателя за выборами президента Украины», — сообщает telegram-канал «УралLIVE». Также представители канала прилагают фотографии находок.

Полицейские пришли с обыском к редактору издания «Вечерние ведомости» Владиславу Постникову, которого неоднократно штрафовали за дискредитацию армии РФ. Он также является бывшим соратником предпринимателя Михаила Ходорковского (признан в России иноагентом). Также спецслужбы проводят обыски администраторов Telegram и youtube-каналов, принадлежащих экс-депутату Госдумы Илье Пономареву (признан в России иноагентом). Сотрудники полиции и Следственного комитета готовятся провести обыски в редакции газеты «Вечерние ведомости».

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В доме главного редактора издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова полицейские нашли документы, связанные с государственными органами США и Украины. Речь идет о сертификатах и удостоверениях. «В ходе обысков у Владислава Постникова нашли сертификат об участии в обменной программе Госдепа США „Открытый мир“, Конституцию Соединенных Штатов и удостоверение наблюдателя за выборами президента Украины», — сообщает telegram-канал «УралLIVE». Также представители канала прилагают фотографии находок. Полицейские пришли с обыском к редактору издания «Вечерние ведомости» Владиславу Постникову, которого неоднократно штрафовали за дискредитацию армии РФ. Он также является бывшим соратником предпринимателя Михаила Ходорковского (признан в России иноагентом). Также спецслужбы проводят обыски администраторов Telegram и youtube-каналов, принадлежащих экс-депутату Госдумы Илье Пономареву (признан в России иноагентом). Сотрудники полиции и Следственного комитета готовятся провести обыски в редакции газеты «Вечерние ведомости».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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