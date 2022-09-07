У главреда «Вечерних ведомостей» нашли удостоверение наблюдателя за выборами президента Украины

В Екатеринбурге у главного редактора "Вечерних ведомостей" Владислава Постникова нашли сертификат от Госдепа США и удостоверение наблюдателя за выборами президента Украины

08 сентября 2022 в 10:35 Размер текста - 17 +

Силовики планируют провести обыски и в редакции «Вечерних ведомостей» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В доме главного редактора издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова полицейские нашли документы, связанные с государственными органами США и Украины. Речь идет о сертификатах и удостоверениях. «В ходе обысков у Владислава Постникова нашли сертификат об участии в обменной программе Госдепа США „Открытый мир“, Конституцию Соединенных Штатов и удостоверение наблюдателя за выборами президента Украины», — сообщает telegram-канал «УралLIVE». Также представители канала прилагают фотографии находок. Полицейские пришли с обыском к редактору издания «Вечерние ведомости» Владиславу Постникову, которого неоднократно штрафовали за дискредитацию армии РФ. Он также является бывшим соратником предпринимателя Михаила Ходорковского (признан в России иноагентом). Также спецслужбы проводят обыски администраторов Telegram и youtube-каналов, принадлежащих экс-депутату Госдумы Илье Пономареву (признан в России иноагентом). Сотрудники полиции и Следственного комитета готовятся провести обыски в редакции газеты «Вечерние ведомости». Фото: telegram-канал «УралLIVE» Фото: telegram-канал «УралLIVE» Фото: telegram-канал «УралLIVE»

В доме главного редактора издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова полицейские нашли документы, связанные с государственными органами США и Украины. Речь идет о сертификатах и удостоверениях. «В ходе обысков у Владислава Постникова нашли сертификат об участии в обменной программе Госдепа США „Открытый мир“, Конституцию Соединенных Штатов и удостоверение наблюдателя за выборами президента Украины», — сообщает telegram-канал «УралLIVE». Также представители канала прилагают фотографии находок. Полицейские пришли с обыском к редактору издания «Вечерние ведомости» Владиславу Постникову, которого неоднократно штрафовали за дискредитацию армии РФ. Он также является бывшим соратником предпринимателя Михаила Ходорковского (признан в России иноагентом). Также спецслужбы проводят обыски администраторов Telegram и youtube-каналов, принадлежащих экс-депутату Госдумы Илье Пономареву (признан в России иноагентом). Сотрудники полиции и Следственного комитета готовятся провести обыски в редакции газеты «Вечерние ведомости».