Посол Индонезии высказался о безопасности Путина на саммите G20

Индонезия, как принимающая страна, гарантирует обеспечение безопасности президента России Владимира Путина на предстоящем саммите «Большой двадцадки». Об этом заявил посол Индонезии в РФ Хосе Таварес в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Как страна, принимающая саммит G20 в этом году, конечно, мы предоставим гарантии безопасности для всех участников. Индонезия много раз принимала у себя международные встречи — АТЭС, АСЕАН, Восточноазиатский саммит и другие. Конечно же, Индонезия гарантирует безопасность всех участников, в первую очередь для глав государств, которые планируют принять участие», — сказал Таварес в интервью РИА «Новости».
Ранее президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что Глава КНР Си Цзиньпин и президент России Путин примут очное участие в саммите «Большой двадцатки» на острове Бали. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Путин поедет на саммит, если будут соблюдены различные факторы, в том числе безопасность.
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