Посол Индонезии высказался о безопасности Путина на саммите G20

Посол Индонезии Таварес пообещал обеспечить безопасность Путина на саммите G20

Индонезия обеспечит безопасность Владимира Путина на саммите на Бали, заверил посол страны kremlin.ru

Индонезия, как принимающая страна, гарантирует обеспечение безопасности президента России Владимира Путина на предстоящем саммите «Большой двадцадки». Об этом заявил посол Индонезии в РФ Хосе Таварес в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Как страна, принимающая саммит G20 в этом году, конечно, мы предоставим гарантии безопасности для всех участников. Индонезия много раз принимала у себя международные встречи — АТЭС, АСЕАН, Восточноазиатский саммит и другие. Конечно же, Индонезия гарантирует безопасность всех участников, в первую очередь для глав государств, которые планируют принять участие», — сказал Таварес в интервью РИА «Новости».

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что Глава КНР Си Цзиньпин и президент России Путин примут очное участие в саммите «Большой двадцатки» на острове Бали. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Путин поедет на саммит, если будут соблюдены различные факторы, в том числе безопасность.