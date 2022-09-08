Индонезия планирует организовать встречу Путина и Зеленского в ноябре

Индонезия готова организовать встречу президентов РФ и Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Индонезия готова организовать встречу президента РФ Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского во время саммита G20. Об этом сообщает посол Индонезии в РФ Хосе Таварес.

«Индонезия готова организовать встречу президента РФ Владимира Путина и главу Украины Владимира Зеленского на полях саммита стран G20 в ноябре», — пишет РИА «Новости». Агентство ссылается на посла РФ.

Раннее посол Индонезии Таварес во время Восточного экономического форума (ВЭФ) пообещал обеспечить безопасность Путина на саммите G20. Он уточнил, что Индонезия гарантирует безопасность всех участников, в первую очередь для глав государств, которые планируют принять участие.