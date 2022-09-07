Заморозки до минус 3 градусов вернутся в Челябинскую область

Четыре ночи подряд в Челябинской области температура будет уходить «в минус» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

До минус 3 градусов будет опускаться температура в Челябинской области по ночам с 9 по 12 сентября. Об этом сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре.

«Ночью 9, 10 11 и 12 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Температура будет опускаться до минус 3 градусов. В отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в тексте экстренного предупреждения челябинского ЦГМС.

Последним днем аномально жаркой погоды на Южном Урале стало 2 сентября, когда жители области закрыли купальный сезон — столбики термометров показывали 34 градуса тепла. После этого в области наступило резкое похолодание: 6—8 сентября температура уже опускалась до минус 3 градусов. Днем температура не превышает 12-13 градусов.

Бабье лето синоптики обещают региону с 13 сентября. Воздух прогреется до плюс 17 градусов,, а дожди прекратятся.