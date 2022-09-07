Московского эксперта покатали на курганских вездеходах по болотам и воде. Видео

Директор ассоциации кластеров Андрей Шпиленко прокатился на курганских вездеходах

08 сентября 2022 в 14:48 Размер текста - 17 +

В Кургане прошел тест-драйв вездеходов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Директор Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России Андрей Шпиленко, который приехал в Курган на промышленную выставку «КурганСпецПром-2022», проехался по болотам и воде на курганских вездеходах. Тест-драйв для московского эксперта провели компании «ТехноТранс» и «Бурлак». Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий. «Очень шикарная машина. Когда ехали по грязи и болотам она [техника] показала самые лучшие качества. Я сначала думал, что заедем и не выедем, но машина оттуда как по маслу прошла. По-настоящему я почувствовал, что это вездеход, только тогда, когда мы заехали в болото. Только в таких условиях понимаешь, что машина из себя представляет», — поделился впечатлением от поездки на вездеходе «Феникс» Шпиленко. Тест-драйв прошел на полигоне рядом с пляжем «Голубые озера». Участников мероприятия катали на снегоболотоходе-амфибии «Феникс» и вездеходе «Бурлак». В рамках испытаний машины преодолевали болото, грязь и воду. Ранее URA.RU писало, что в Курган с рабочим визитом приехал эксперт по технопаркам Андрей Шпиленко. На форуме-выставке «КурганСпецПром-2022», он рассказал о том, что был удивлен массовой заменой бордюров и ремонтом дорог в городе, а также вспомнил, как занимался восстановлением курганских БМП. В рамках форума Шпиленко и губернатор региона Вадим Шумков подписали соглашение о сотрудничестве. Эксперт по технопаркам из Москвы Андрей Шпиленко оценил курганские вездеходы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В тест-драйве участвовали вездеходы компаний «Технотранс» и «Бурлак» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вездеходы преодолевали болта и грязь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU А также плавали по воде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мероприятие прошло в рамках выставки-форума «КурганСпецПром-2022» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России Андрей Шпиленко, который приехал в Курган на промышленную выставку «КурганСпецПром-2022», проехался по болотам и воде на курганских вездеходах. Тест-драйв для московского эксперта провели компании «ТехноТранс» и «Бурлак». Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий. «Очень шикарная машина. Когда ехали по грязи и болотам она [техника] показала самые лучшие качества. Я сначала думал, что заедем и не выедем, но машина оттуда как по маслу прошла. По-настоящему я почувствовал, что это вездеход, только тогда, когда мы заехали в болото. Только в таких условиях понимаешь, что машина из себя представляет», — поделился впечатлением от поездки на вездеходе «Феникс» Шпиленко. Тест-драйв прошел на полигоне рядом с пляжем «Голубые озера». Участников мероприятия катали на снегоболотоходе-амфибии «Феникс» и вездеходе «Бурлак». В рамках испытаний машины преодолевали болото, грязь и воду. Ранее URA.RU писало, что в Курган с рабочим визитом приехал эксперт по технопаркам Андрей Шпиленко. На форуме-выставке «КурганСпецПром-2022», он рассказал о том, что был удивлен массовой заменой бордюров и ремонтом дорог в городе, а также вспомнил, как занимался восстановлением курганских БМП. В рамках форума Шпиленко и губернатор региона Вадим Шумков подписали соглашение о сотрудничестве.