Пермяков кормили некачественной говяжьей тушенкой

Тушенку поставляли в социальные учреждения края Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Пермском крае на оптовой базе обнаружили некачественную говяжью тушенку. Проба была взята у предпринимателя из Чусового в ходе планового мониторинга — он поставляет тушенку в социальные учреждения края. Подробности сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«В июне была отобрана проба мясных кусковых консервов „Говядина тушеная“ производства ООО „Восточный“ (Удмуртская Республика) и направлена на исследования. Было установлено, что в тушенке мало мяса: по показателю массовая доля белка составила 12,15. А по нормам должно быть не менее 15», — сообщили в надзорном органе.

Кроме того, в говяжьей тушенке обнаружили ДНК курицы. На упаковке наличие курицы не было отражено. Выявленные факты нарушают федеральный закон «О ветеринарии», а также технические регламенты таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «Пищевая продукция в части ее маркировки». Управление Россельхознадзора объявило производителю ООО «Восточный» предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае предпринимателя уличили в распространении поддельного масла. На него пожаловались губернатору и ФСБ.