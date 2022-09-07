Ученый из ЯНАО предложил компромисс в споре о переименовании реки Шайтанки

Ученый из ЯНАО Сергей Шулинин предложил переименовать набережную Шайтанки

08 сентября 2022 в 16:00 Размер текста - 17 +

Шулинин предложил переименовать береговую линию реки Шайтанки Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Ученый из ЯНАО Сергей Шулинин предложил найти компромисс в споре о переименовании реки Шайтанки. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте». «В связи со „странным“ для меня как общественника процессом переименования реки Шайтанки, предлагаю рассмотреть вопрос наименования новой набережной, окаймляющей береговую линию реки Шайтанка. Я и мои коллеги выдвинули предложение назвать ее Преображенской набережной. Его принятие не нарушит никаких законов, ни в правовом аспекте, ни в моральном. Мэр Салехарда Алексей Титовский назвал эту идею хорошим компромиссным вариантом», — написал Шулинин. Также он добавил, что строящийся храмовый комплекс находится не на реке Шайтанка, он находится на ее берегу. «Новый почтовый адрес нового храма при принятии решения о новом наименовании набережной будет звучать примерно так: Преображенская набережная, дом 1. Мне кажется, что это название примирит жителей города, ставших по разные стороны дискуссии по переименованию реки Шайтанки, переходящих порой в конфликтные споры. При новом названии набережной река Шайтанка не должна переименовываться», — дополнил ученый. Ранее URA.RU сообщало, что инициативные жители ЯНАО обратились к властям с просьбой дать реке Шайтанке в Салехарде новое имя. После чего между местными жителями начался спор, кто-то был за переименование, кто-то против. Скандал с возможным переименованием реки Шайтанки в Салехарде стал следствием аппаратных проколов администрации ямальской столицы, не подготовившейся к недовольству горожан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ученый из ЯНАО Сергей Шулинин предложил найти компромисс в споре о переименовании реки Шайтанки. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте». «В связи со „странным“ для меня как общественника процессом переименования реки Шайтанки, предлагаю рассмотреть вопрос наименования новой набережной, окаймляющей береговую линию реки Шайтанка. Я и мои коллеги выдвинули предложение назвать ее Преображенской набережной. Его принятие не нарушит никаких законов, ни в правовом аспекте, ни в моральном. Мэр Салехарда Алексей Титовский назвал эту идею хорошим компромиссным вариантом», — написал Шулинин. Также он добавил, что строящийся храмовый комплекс находится не на реке Шайтанка, он находится на ее берегу. «Новый почтовый адрес нового храма при принятии решения о новом наименовании набережной будет звучать примерно так: Преображенская набережная, дом 1. Мне кажется, что это название примирит жителей города, ставших по разные стороны дискуссии по переименованию реки Шайтанки, переходящих порой в конфликтные споры. При новом названии набережной река Шайтанка не должна переименовываться», — дополнил ученый. Ранее URA.RU сообщало, что инициативные жители ЯНАО обратились к властям с просьбой дать реке Шайтанке в Салехарде новое имя. После чего между местными жителями начался спор, кто-то был за переименование, кто-то против. Скандал с возможным переименованием реки Шайтанки в Салехарде стал следствием аппаратных проколов администрации ямальской столицы, не подготовившейся к недовольству горожан.