Глава Минфина Силуанов пообещал новые меры поддержки россиянам

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Гайдаровский форум - 2019. День 1-й. Москва, силуанов антон, портрет
По словам Силуанова, Минфин будет создавать более эффективную адресную систему помощи Фото:

Россия будет развивать уровень социальной поддержки граждан, создавая более эффективную адресную систему помощи. С таким заявлением выступил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на Московском финансовом форуме.

«РФ сохранит текущий уровень социальной поддержки населения и будет ее развивать», — заявил Силуанов в эфире «Россия 24». «Куда деваться? Очевидно, выдержим, но и будем развивать меры поддержки, более эффективную адресную систему помощи», — ответил глава Минфина на вопрос, сохранит ли Россия нынешний уровень социальной поддержки.

Ранее советник по правовым вопросам ООО «Юридическая группа «Совет» Александр Федотов сообщил, что россиянам увеличат льготные выплаты с 1 октября. По словам советника, выплаты будут зависеть от региона, где проживают льготники.

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Россия будет развивать уровень социальной поддержки граждан, создавая более эффективную адресную систему помощи. С таким заявлением выступил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на Московском финансовом форуме. «РФ сохранит текущий уровень социальной поддержки населения и будет ее развивать», — заявил Силуанов в эфире «Россия 24». «Куда деваться? Очевидно, выдержим, но и будем развивать меры поддержки, более эффективную адресную систему помощи», — ответил глава Минфина на вопрос, сохранит ли Россия нынешний уровень социальной поддержки. Ранее советник по правовым вопросам ООО «Юридическая группа «Совет» Александр Федотов сообщил, что россиянам увеличат льготные выплаты с 1 октября. По словам советника, выплаты будут зависеть от региона, где проживают льготники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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