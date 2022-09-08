Глава Минфина Силуанов пообещал новые меры поддержки россиянам

Россия будет развивать уровень социальной поддержки граждан, создавая более эффективную адресную систему помощи. С таким заявлением выступил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на Московском финансовом форуме.
«РФ сохранит текущий уровень социальной поддержки населения и будет ее развивать», — заявил Силуанов в эфире «Россия 24». «Куда деваться? Очевидно, выдержим, но и будем развивать меры поддержки, более эффективную адресную систему помощи», — ответил глава Минфина на вопрос, сохранит ли Россия нынешний уровень социальной поддержки.
Ранее советник по правовым вопросам ООО «Юридическая группа «Совет» Александр Федотов сообщил, что россиянам увеличат льготные выплаты с 1 октября. По словам советника, выплаты будут зависеть от региона, где проживают льготники.
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Россия будет развивать уровень социальной поддержки граждан, создавая более эффективную адресную систему помощи. С таким заявлением выступил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на Московском финансовом форуме. «РФ сохранит текущий уровень социальной поддержки населения и будет ее развивать», — заявил Силуанов в эфире «Россия 24». «Куда деваться? Очевидно, выдержим, но и будем развивать меры поддержки, более эффективную адресную систему помощи», — ответил глава Минфина на вопрос, сохранит ли Россия нынешний уровень социальной поддержки. Ранее советник по правовым вопросам ООО «Юридическая группа «Совет» Александр Федотов сообщил, что россиянам увеличат льготные выплаты с 1 октября. По словам советника, выплаты будут зависеть от региона, где проживают льготники.