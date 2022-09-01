В Екатеринбурге ждут заместителя Мишустина

Заместителя Мишустина Марата Хуснуллина ждут на открытие ЕКАД в Екатеринбурге

02 сентября 2022 в 10:54 Размер текста - 17 +

На следующей неделе в Екатеринбурге ждут приезда Марата Хуснуллина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На открытие заключительного отрезка ЕКАД, возможно, приедет заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на начальника городского департамента экономики Алексея Прядеина и позднее URA.RU подтвердил сам чиновник. «Марату Шакирзяновичу действительно направлено пригласительное письмо. Надеемся, он сможет поучаствовать в знаковой церемонии», — поделился Прядеин, подчеркнув, что окончательного решения, приедет ли Хуснуллин, пока нет. Открытие последнего участка дороги панируется на 8—9 сентября. Строительство завершающего участка кольцевой автодороги, связывающего Полевской тракт с Челябинским (М-5), началось в 2019 году. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщал, что ЕКАД замкнется в 2022 году. В декабре 2021 он лично оценил свежепостроенный участок ЕКАД, проезжая по нему на машине — отдельно выделил качество дороги и поблагодарил рабочих, строящих объект. После в департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что строительство закончится в ноябре.

На открытие заключительного отрезка ЕКАД, возможно, приедет заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на начальника городского департамента экономики Алексея Прядеина и позднее URA.RU подтвердил сам чиновник. «Марату Шакирзяновичу действительно направлено пригласительное письмо. Надеемся, он сможет поучаствовать в знаковой церемонии», — поделился Прядеин, подчеркнув, что окончательного решения, приедет ли Хуснуллин, пока нет. Открытие последнего участка дороги панируется на 8—9 сентября. Строительство завершающего участка кольцевой автодороги, связывающего Полевской тракт с Челябинским (М-5), началось в 2019 году. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщал, что ЕКАД замкнется в 2022 году. В декабре 2021 он лично оценил свежепостроенный участок ЕКАД, проезжая по нему на машине — отдельно выделил качество дороги и поблагодарил рабочих, строящих объект. После в департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что строительство закончится в ноябре.