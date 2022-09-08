Врач Водовозов объяснил, почему нельзя удалять аппендикс

Врач Водовозов: аппендикс нельзя удалять, он важен для иммунитета

09 сентября 2022 в 07:04 Размер текста - 17 +

Аппендицит — это тренировочный лагерь для лимфоцитов, считает Алексей Водовозов Фото: Анастасия Богданова © URA.RU Аппендикс играет важную роль в иммунной системе человека, поэтому его желательно сохранять. Об этом в беседе с URA.RU отметил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. «Аппендикс — это с одной стороны рудимент, но с другой чрезвычайно важный орган для нашего иммунитета. И это сравнительно новые данные. Там находится большое количество иммунных бляшек, лимфоцитов. И если говорить образно, то аппендикс — это своеобразный тренировочный лагерь. Лимфоциты обучаются тому, кто свой, а кто чужой. Плюс, через орган проходят различные чужеродные бактерии, которые проникли внутрь с пищей», — объяснил Алексей Водовозов. Терапевт добавил, что аппендикс может помочь в восстановлении микрофлоры. «Есть гипотезы, что в аппендиксе хранится своеобразный „бэкап“ микрофлоры. Например, если у нас какая-нибудь кишечная инфекция прошлась по толстой кишке, перебила там существенную часть нашего микробного сообщества, то восстановление может начинаться как раз с аппендикса. То есть оттуда выходят споры тех бактерий, которые нам необходимы, и происходит дозаселение», — заметил Водовозов. Врач подчеркнул, что на ранних стадиях воспаления аппендикс можно вылечить медикаментозно. «Неплохо себя показывает локальная антибиотикотерапия, когда делается промывание полости с использованием антибиотиков. Либо иногда удается обходиться даже просто системными антибиотиками, без прокалывания брюшной стенки. В основном такое практикуют у детей. Понятно, что это все срабатывает только на ранних стадиях, поэтому невероятно важным становится вопрос ранней диагностики. Если человека привезут с гнойным аппендицитом, то тут придется удалять», — подытожил он. Ранее руководитель центра новых хирургических технологий федерального государственного медикобиофизического центра им. А.И. Бурназяна, кандидат медицинских наук Илья Колышев рассказал, что аппендицит способен маскироваться под различные заболевания. Среди них гастрит, острая язва желудка, панкреатит, воспаление желчного пузыря или же инфекционные заболевания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Аппендикс играет важную роль в иммунной системе человека, поэтому его желательно сохранять. Об этом в беседе с URA.RU отметил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. «Аппендикс — это с одной стороны рудимент, но с другой чрезвычайно важный орган для нашего иммунитета. И это сравнительно новые данные. Там находится большое количество иммунных бляшек, лимфоцитов. И если говорить образно, то аппендикс — это своеобразный тренировочный лагерь. Лимфоциты обучаются тому, кто свой, а кто чужой. Плюс, через орган проходят различные чужеродные бактерии, которые проникли внутрь с пищей», — объяснил Алексей Водовозов. Терапевт добавил, что аппендикс может помочь в восстановлении микрофлоры. «Есть гипотезы, что в аппендиксе хранится своеобразный „бэкап“ микрофлоры. Например, если у нас какая-нибудь кишечная инфекция прошлась по толстой кишке, перебила там существенную часть нашего микробного сообщества, то восстановление может начинаться как раз с аппендикса. То есть оттуда выходят споры тех бактерий, которые нам необходимы, и происходит дозаселение», — заметил Водовозов. Врач подчеркнул, что на ранних стадиях воспаления аппендикс можно вылечить медикаментозно. «Неплохо себя показывает локальная антибиотикотерапия, когда делается промывание полости с использованием антибиотиков. Либо иногда удается обходиться даже просто системными антибиотиками, без прокалывания брюшной стенки. В основном такое практикуют у детей. Понятно, что это все срабатывает только на ранних стадиях, поэтому невероятно важным становится вопрос ранней диагностики. Если человека привезут с гнойным аппендицитом, то тут придется удалять», — подытожил он. Ранее руководитель центра новых хирургических технологий федерального государственного медикобиофизического центра им. А.И. Бурназяна, кандидат медицинских наук Илья Колышев рассказал, что аппендицит способен маскироваться под различные заболевания. Среди них гастрит, острая язва желудка, панкреатит, воспаление желчного пузыря или же инфекционные заболевания.