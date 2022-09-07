В Тарко-Сале пропала девочка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тарко-Сале разыскивается несовершеннолетняя девочка-подросток 2008 года рождения. Информацию об этом разместили в одной из городских групп «Вконтакте» ОМВД России по Пуровскому району.

«Отделом уголовного розыска ОМВД России по Пуровскому району устанавливается место нахождения несовершеннолетней, 26.02.2008 года рождения. Была одета: черная куртка, черная толстовка (на фото), светло синие джинсы, черные кроссовки, сумка шопер через плечо. Ушла из дома в г. Тарко-Сале, ул. Геологов в 08:00 часов, и до настоящего времени ее место нахождения не известно», — сказано в ведомстве.

ОМВД России просит всех кто обладает информацией о местоположении связаться с дежурной частью. Номера телефона для связи с Пуровским районом: 8 (349-97) 2-09-02, 02, с мобильного: 102, 8-922-064-11-60, 8-917-790-50-55.

Обновлено: место нахождение подростка установлено.

Ранее URA.RU сообщало, что В Пуровском районе ЯНАО на трассе обнаружен труп мужчины. Личность погибшего пока не установлена.