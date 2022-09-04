04 сентября 2022
03 сентября 2022

В лесу возле трассы, в ЯНАО нашли неопознанный труп

© Служба новостей «URA.RU»
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Поисковые работы на месте обнаружения тела Насти Муравьевой. Тюмень, камыши
На 698 км «Сургут — Салехард» обнаружен труп мужчины Фото:

В Пуровском районе (ЯНАО) обнаружен труп мужчины, по данным следствия личность не установлена. Информация размещена Пуровским ОМВД.

«ОМВД России по Пуровскому району устанавливается личность неопознанного трупа, обнаруженного 02.09.2022 в 13 часов 00 минут, примерно в 500 метрах от автодороги „Сургут — Салехард“ на 698 км. Приметы: на вид 35-40 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы светлые короткие, лицо овальное», — сказано в сообщении ведомства.

Также там сказано, что на момент обнаружения трупа на нем было надето трико синего цвета с белыми полосами по бокам. Примерно в 150 метрах от трупа, в траве обнаружены вещи: трико синего цвета с эмблемой «Nike», толстовка красного цвета с эмблемой на груди «Nike AIR» и разноцветная футболка с коротким рукавом.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тарко-Сале (ЯНАО) 56-летний ямалец в ходе распития спиртных напитков зарезал своего собутыльника. Между мужчинами произошла ссора, и один из них нанес другому два удара ножом.

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В Пуровском районе (ЯНАО) обнаружен труп мужчины, по данным следствия личность не установлена. Информация размещена Пуровским ОМВД. «ОМВД России по Пуровскому району устанавливается личность неопознанного трупа, обнаруженного 02.09.2022 в 13 часов 00 минут, примерно в 500 метрах от автодороги „Сургут — Салехард“ на 698 км. Приметы: на вид 35-40 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы светлые короткие, лицо овальное», — сказано в сообщении ведомства. Также там сказано, что на момент обнаружения трупа на нем было надето трико синего цвета с белыми полосами по бокам. Примерно в 150 метрах от трупа, в траве обнаружены вещи: трико синего цвета с эмблемой «Nike», толстовка красного цвета с эмблемой на груди «Nike AIR» и разноцветная футболка с коротким рукавом. Ранее URA.RU сообщало, что в Тарко-Сале (ЯНАО) 56-летний ямалец в ходе распития спиртных напитков зарезал своего собутыльника. Между мужчинами произошла ссора, и один из них нанес другому два удара ножом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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