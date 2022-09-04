В лесу возле трассы, в ЯНАО нашли неопознанный труп

На 698 км «Сургут — Салехард» обнаружен труп мужчины Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Пуровском районе (ЯНАО) обнаружен труп мужчины, по данным следствия личность не установлена. Информация размещена Пуровским ОМВД.

«ОМВД России по Пуровскому району устанавливается личность неопознанного трупа, обнаруженного 02.09.2022 в 13 часов 00 минут, примерно в 500 метрах от автодороги „Сургут — Салехард“ на 698 км. Приметы: на вид 35-40 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы светлые короткие, лицо овальное», — сказано в сообщении ведомства.

Также там сказано, что на момент обнаружения трупа на нем было надето трико синего цвета с белыми полосами по бокам. Примерно в 150 метрах от трупа, в траве обнаружены вещи: трико синего цвета с эмблемой «Nike», толстовка красного цвета с эмблемой на груди «Nike AIR» и разноцветная футболка с коротким рукавом.

Сплетни | Тарко-Сале

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