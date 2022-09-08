В Европе признали главенство Путина

Экономист банка Nordea Винст: Путин задает повестку дня
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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
По словам Винст, Европа «сидит у Путина на коленях» Фото:

Президент России Владимир Путин задает повестку дня, а Европа «сидит у него на коленях». С таким заявлением выступила главный экономист банка Nordea Анника Винст.

«Путин задает повестку дня, мы сидим у него на коленях. Однако также будет важно следить за тем, как действуют политики в Европе. В конце концов, риск заключается в том, что, когда вы находитесь под давлением, вы становитесь националистом и начинаете думать о своих собственных компаниях и своих собственных людях», — заявила Винст в эфире телеканала SVT.

Ранее Путин назвал очередной глупостью решение Европы о предельной цене на газ. «То, что происходит сейчас на рынках — результат работы европейских комиссий. Мы всегда за то, чтобы цены формировались на основе долгосрочных контрактов», — сказал президент страны.

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Президент России Владимир Путин задает повестку дня, а Европа «сидит у него на коленях». С таким заявлением выступила главный экономист банка Nordea Анника Винст. «Путин задает повестку дня, мы сидим у него на коленях. Однако также будет важно следить за тем, как действуют политики в Европе. В конце концов, риск заключается в том, что, когда вы находитесь под давлением, вы становитесь националистом и начинаете думать о своих собственных компаниях и своих собственных людях», — заявила Винст в эфире телеканала SVT. Ранее Путин назвал очередной глупостью решение Европы о предельной цене на газ. «То, что происходит сейчас на рынках — результат работы европейских комиссий. Мы всегда за то, чтобы цены формировались на основе долгосрочных контрактов», — сказал президент страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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