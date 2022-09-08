В Европе признали главенство Путина

Экономист банка Nordea Винст: Путин задает повестку дня

08 сентября 2022 в 18:00 Размер текста - 17 +

По словам Винст, Европа «сидит у Путина на коленях» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин задает повестку дня, а Европа «сидит у него на коленях». С таким заявлением выступила главный экономист банка Nordea Анника Винст. «Путин задает повестку дня, мы сидим у него на коленях. Однако также будет важно следить за тем, как действуют политики в Европе. В конце концов, риск заключается в том, что, когда вы находитесь под давлением, вы становитесь националистом и начинаете думать о своих собственных компаниях и своих собственных людях», — заявила Винст в эфире телеканала SVT. Ранее Путин назвал очередной глупостью решение Европы о предельной цене на газ. «То, что происходит сейчас на рынках — результат работы европейских комиссий. Мы всегда за то, чтобы цены формировались на основе долгосрочных контрактов», — сказал президент страны.

Президент России Владимир Путин задает повестку дня, а Европа «сидит у него на коленях». С таким заявлением выступила главный экономист банка Nordea Анника Винст. «Путин задает повестку дня, мы сидим у него на коленях. Однако также будет важно следить за тем, как действуют политики в Европе. В конце концов, риск заключается в том, что, когда вы находитесь под давлением, вы становитесь националистом и начинаете думать о своих собственных компаниях и своих собственных людях», — заявила Винст в эфире телеканала SVT. Ранее Путин назвал очередной глупостью решение Европы о предельной цене на газ. «То, что происходит сейчас на рынках — результат работы европейских комиссий. Мы всегда за то, чтобы цены формировались на основе долгосрочных контрактов», — сказал президент страны.