В Екатеринбурге сквер обнесли забором из-за бесплатного концерта Niletto

Пространство возле театра драмы огородили Фото: корреспондент URA.RU

В Екатеринбурге на Октябрьской площади возле театра драмы установили ограждения. Рядом дежурит наряд полиции. В сквере планируется бесплатный концерт певца Niletto, об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Все перекрыто, охранники не знают, когда можно будет пройти. Тут мужчины ходили, пытались на саундчек пройти, вроде как у них не получилось, так как не было при них бейджиков, за ними вышли», — передает корреспондент.

Также он отмечает, что на месте уже находятся полицейские и фанаты, который ждут, чтобы занять первые места. Акустический концерт Niletto должен начаться в 19:30.

Уроженец Екатеринбурга Даниил Прытков, более известный как Niletto, анонсировал свое выступление, которое должно состояться 8 сентября в Екатеринбурге. Горожанам он предложил прийти к театру драмы и попеть вместе под гитару. Ранее музыкальный исполнитель провел тренировку в парке «Зеленая роща», где за победу в челленджах обещал подарить кроссовки за 50 тысяч рублей. Однако спортивное мероприятие превратилось в сбор поклонников, которые пришли поснимать кумира на телефон, из-за чего певец обозлился.

Сцену поставили там же, где она была в «Ночь музыки» Фото: корреспондент URA.RU

Полицейские уже собрались на месте Фото: корреспондент URA.RU