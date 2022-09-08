Пространство возле театра драмы огородилиФото: корреспондент URA.RU
В Екатеринбурге на Октябрьской площади возле театра драмы установили ограждения. Рядом дежурит наряд полиции. В сквере планируется бесплатный концерт певца Niletto, об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Все перекрыто, охранники не знают, когда можно будет пройти. Тут мужчины ходили, пытались на саундчек пройти, вроде как у них не получилось, так как не было при них бейджиков, за ними вышли», — передает корреспондент.
Также он отмечает, что на месте уже находятся полицейские и фанаты, который ждут, чтобы занять первые места. Акустический концерт Niletto должен начаться в 19:30.
Уроженец Екатеринбурга Даниил Прытков, более известный как Niletto, анонсировал свое выступление, которое должно состояться 8 сентября в Екатеринбурге. Горожанам он предложил прийти к театру драмы и попеть вместе под гитару. Ранее музыкальный исполнитель провел тренировку в парке «Зеленая роща», где за победу в челленджах обещал подарить кроссовки за 50 тысяч рублей. Однако спортивное мероприятие превратилось в сбор поклонников, которые пришли поснимать кумира на телефон, из-за чего певец обозлился.
Сцену поставили там же, где она была в «Ночь музыки»
Фото: корреспондент URA.RU
Полицейские уже собрались на месте
Фото: корреспондент URA.RU
Фанаты также пришли раньше назначенного времени
Фото: корреспондент URA.RU
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В Екатеринбурге на Октябрьской площади возле театра драмы установили ограждения. Рядом дежурит наряд полиции. В сквере планируется бесплатный концерт певца Niletto, об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Все перекрыто, охранники не знают, когда можно будет пройти. Тут мужчины ходили, пытались на саундчек пройти, вроде как у них не получилось, так как не было при них бейджиков, за ними вышли», — передает корреспондент. Также он отмечает, что на месте уже находятся полицейские и фанаты, который ждут, чтобы занять первые места. Акустический концерт Niletto должен начаться в 19:30. Уроженец Екатеринбурга Даниил Прытков, более известный как Niletto, анонсировал свое выступление, которое должно состояться 8 сентября в Екатеринбурге. Горожанам он предложил прийти к театру драмы и попеть вместе под гитару. Ранее музыкальный исполнитель провел тренировку в парке «Зеленая роща», где за победу в челленджах обещал подарить кроссовки за 50 тысяч рублей. Однако спортивное мероприятие превратилось в сбор поклонников, которые пришли поснимать кумира на телефон, из-за чего певец обозлился.