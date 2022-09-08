Небензя: коррупционеры на Украине заполнили черный рынок западным оружием

09 сентября 2022 в 01:21 Размер текста - 17 +

Поставляемое Западом Киеву оружие продается на черном рынке Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские коррупционеры наладили поставки западных вооружений на мировой черный рынок. Об этом заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя. «Западное военное руководство уже открыто признает, что не в состоянии отследить конечного пользователя своего оружия. Но оно не может не знать о том, что украинские коррупционеры отладили каналы поставок получаемых от Запада вооружений на мировой черный рынок», — цитирует Небензю РИА «Новости». По словам постпреда РФ, западные лидеры превращает Украину в «мировой хаб» для нелегальных поставок вооружений, которыми в скором времени могут воспользоваться террористы. США, Великобритания и другие страны поставляют оружие Киеву в связи с российской спецоперацией по демилитаризации и денацификации Украины. Однако в июле на нелегальных площадках в даркнете были обнаружены объявления о продаже этого вооружения. Американский аналитик объяснял это тем, что украинские силовики оказались неспособны интегрировать западное оружие в стратегию ведения боевых действий. В августе телеканал CBS выпустил документальный фильм о судьбе военной помощи, которую предоставляют страны Запада Украине. Журналисты выяснили, что около 70% поставляемых Киеву вооружений не попадают на фронт. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, основными ее целями являются демилитаризация и денацификация страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские коррупционеры наладили поставки западных вооружений на мировой черный рынок. Об этом заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя. «Западное военное руководство уже открыто признает, что не в состоянии отследить конечного пользователя своего оружия. Но оно не может не знать о том, что украинские коррупционеры отладили каналы поставок получаемых от Запада вооружений на мировой черный рынок», — цитирует Небензю РИА «Новости». По словам постпреда РФ, западные лидеры превращает Украину в «мировой хаб» для нелегальных поставок вооружений, которыми в скором времени могут воспользоваться террористы. США, Великобритания и другие страны поставляют оружие Киеву в связи с российской спецоперацией по демилитаризации и денацификации Украины. Однако в июле на нелегальных площадках в даркнете были обнаружены объявления о продаже этого вооружения. Американский аналитик объяснял это тем, что украинские силовики оказались неспособны интегрировать западное оружие в стратегию ведения боевых действий. В августе телеканал CBS выпустил документальный фильм о судьбе военной помощи, которую предоставляют страны Запада Украине. Журналисты выяснили, что около 70% поставляемых Киеву вооружений не попадают на фронт. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, основными ее целями являются демилитаризация и денацификация страны.