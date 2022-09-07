В Перми организаторы протестного митинга согласились с мэрией

В Перми митинг против транспортной реформы пройдет в Саду камней

08 сентября 2022 в 17:59 Размер текста - 17 +

Митинговать против высоких цен на проезд пермяки пойдут, куда указал мэр Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Перми активисты, выступающие против повышения цен на проезд в общественном транспорте, согласились провести митинг в Саду камней около железнодорожного вокзала. Эту площадку оптимальной называл и мэр Алексей Демкин, после того как власти запретили устраивать протест в центре города. «Итак, митинг против транспортной реформы состоится 18 сентября, в воскресенье, в 14.00 в Парке Камней на Перми-II», — сообщила в соцсетях организатор акции Людмила Елтышева. Заявление она сделала после голосования сторонников, которые выбирали между тремя площадками в спальных районах города, которые предложила мэрия. Изначально активисты хотели провести митинг в сквере у Оперного театра рядом с администрацией Перми. Но, как сообщил глава города Алексей Демкин, в сквере идут работы по реконструкции, поэтому он счел оптимальной площадку именно в Саду камней. Проезд в пермских автобусах и трамваях подорожал до 33 рублей с 10 января. Активисты собирали подписи под обращением против транспортной реформы. Они неоднократно пытались провести пикеты и митинги, но власти им отказывали, ссылаясь на коронавирусные ограничения. Сейчас все карантинные меры в регионе отменены. 7 сентября Демкин заявил, что готов обсуждать и новое увеличение тарифа на проезд, но пока считает вопрос преждевременным.

В Перми активисты, выступающие против повышения цен на проезд в общественном транспорте, согласились провести митинг в Саду камней около железнодорожного вокзала. Эту площадку оптимальной называл и мэр Алексей Демкин, после того как власти запретили устраивать протест в центре города. «Итак, митинг против транспортной реформы состоится 18 сентября, в воскресенье, в 14.00 в Парке Камней на Перми-II», — сообщила в соцсетях организатор акции Людмила Елтышева. Заявление она сделала после голосования сторонников, которые выбирали между тремя площадками в спальных районах города, которые предложила мэрия. Изначально активисты хотели провести митинг в сквере у Оперного театра рядом с администрацией Перми. Но, как сообщил глава города Алексей Демкин, в сквере идут работы по реконструкции, поэтому он счел оптимальной площадку именно в Саду камней. Проезд в пермских автобусах и трамваях подорожал до 33 рублей с 10 января. Активисты собирали подписи под обращением против транспортной реформы. Они неоднократно пытались провести пикеты и митинги, но власти им отказывали, ссылаясь на коронавирусные ограничения. Сейчас все карантинные меры в регионе отменены. 7 сентября Демкин заявил, что готов обсуждать и новое увеличение тарифа на проезд, но пока считает вопрос преждевременным.