Украине предрекли голодную зиму из-за «продуктовой сделки»

Экономист Клопенко: Украина зимой столкнется с голодом из-за вывоза зерна

09 сентября 2022 в 05:41 Размер текста - 17 +

Украина рискует столкнуться с голодом зимой из-за вывоза зерна Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Украина рискует стать единственной страной, которая столкнется с голодом на фоне вывоза зерна в рамках «продуктовой сделки». Такое предположение озвучил экономист Егор Клопенко. «За полгода долг Украины перед Западом вырос никак не меньше, чем на 70 миллиардов долларов США, а, возможно, и на все 100 <…> Украина никогда не сможет вернуть эти деньги, это понимают и на Западе, поэтому берут „бартером“ — зерном. В итоге на Украине могут возникнуть проблемы с продовольствием, так как тамошняя власть готова отдавать Западу все, не думая о населении», — рассказал Клопенко в беседе с агентством «Прайм». Экономист отметил, что лидеры Евросоюза не признают, что зерно поступает не в Африку. При этом, продовольствие в регион поставит Россия, планирующая собрать рекордный урожай. Таким образом, в России, Африке, странах ЕС и на Ближнем Востоке в эту зиму голодать не будут. «Чего нельзя сказать об Украине», — заключил эксперт. В июле состоялась сделка ООН, Украины, Турции и России по поводу доставки украинского зерна. Финское издание Yle выяснило, что большая часть продовольствия отправилась в Турцию, Румынию, Испанию, Голландию, Ирландию, Германию, Францию и Грецию. Президент России Владимир Путин упрекнул Запад в эгоизме из-за отправки зерна самим себе. По словам главы государства, все зерно было направлено не в развивающиеся страны, а в страны Евросоюза. Постпред РФ при ООН Василий Небензя предполагал, что Украина скорее всего расплачивается зерном за предоставленное Западом оружие. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина рискует стать единственной страной, которая столкнется с голодом на фоне вывоза зерна в рамках «продуктовой сделки». Такое предположение озвучил экономист Егор Клопенко. «За полгода долг Украины перед Западом вырос никак не меньше, чем на 70 миллиардов долларов США, а, возможно, и на все 100 <…> Украина никогда не сможет вернуть эти деньги, это понимают и на Западе, поэтому берут „бартером“ — зерном. В итоге на Украине могут возникнуть проблемы с продовольствием, так как тамошняя власть готова отдавать Западу все, не думая о населении», — рассказал Клопенко в беседе с агентством «Прайм». Экономист отметил, что лидеры Евросоюза не признают, что зерно поступает не в Африку. При этом, продовольствие в регион поставит Россия, планирующая собрать рекордный урожай. Таким образом, в России, Африке, странах ЕС и на Ближнем Востоке в эту зиму голодать не будут. «Чего нельзя сказать об Украине», — заключил эксперт. В июле состоялась сделка ООН, Украины, Турции и России по поводу доставки украинского зерна. Финское издание Yle выяснило, что большая часть продовольствия отправилась в Турцию, Румынию, Испанию, Голландию, Ирландию, Германию, Францию и Грецию. Президент России Владимир Путин упрекнул Запад в эгоизме из-за отправки зерна самим себе. По словам главы государства, все зерно было направлено не в развивающиеся страны, а в страны Евросоюза. Постпред РФ при ООН Василий Небензя предполагал, что Украина скорее всего расплачивается зерном за предоставленное Западом оружие.