Украинский Playboy закроют из-за выпуска о спецоперации РФ

09 сентября 2022 в 08:24 Размер текста - 17 +

Украинский Playboy прекращает свое существование Фото: Александр Мамаев © URA.RU «Playboy Украина» закроют после того, как издание выпустило номер, посвященный спецоперации. Об этом сообщил совладелец издания Александр Шевченко. «Решение центрального офиса издания. Причину никто не объяснил. Говорить плохо о партнерах не в моих правилах. Из РФ Playboy не ушел. Из Украины ушел. Все финобязательства с нашей стороны выполнены на 100%», — написал Шевченко в соцсетях. Он добавил, что реальной причиной закрытия мог стать выпуск о спецоперации на Украине, не согласованный с центральным офисом. При этом Шевченко еще раз акцентировал внимание на том, что Playboy продолжает работать в России, несмотря на санкции. Россия с 24 февраля проводит вынужденную спецоперацию на Украине. Ранее в Минобороны РФ заявили о больших потерях ВСУ при попытке контрнаступления на юге страны.

«Playboy Украина» закроют после того, как издание выпустило номер, посвященный спецоперации. Об этом сообщил совладелец издания Александр Шевченко. «Решение центрального офиса издания. Причину никто не объяснил. Говорить плохо о партнерах не в моих правилах. Из РФ Playboy не ушел. Из Украины ушел. Все финобязательства с нашей стороны выполнены на 100%», — написал Шевченко в соцсетях. Он добавил, что реальной причиной закрытия мог стать выпуск о спецоперации на Украине, не согласованный с центральным офисом. При этом Шевченко еще раз акцентировал внимание на том, что Playboy продолжает работать в России, несмотря на санкции. Россия с 24 февраля проводит вынужденную спецоперацию на Украине. Ранее в Минобороны РФ заявили о больших потерях ВСУ при попытке контрнаступления на юге страны.