Украинский Playboy закроют из-за выпуска о спецоперации РФ

«Playboy Украина» закроют после того, как издание выпустило номер, посвященный спецоперации. Об этом сообщил совладелец издания Александр Шевченко.
«Решение центрального офиса издания. Причину никто не объяснил. Говорить плохо о партнерах не в моих правилах. Из РФ Playboy не ушел. Из Украины ушел. Все финобязательства с нашей стороны выполнены на 100%», — написал Шевченко в соцсетях.
Он добавил, что реальной причиной закрытия мог стать выпуск о спецоперации на Украине, не согласованный с центральным офисом. При этом Шевченко еще раз акцентировал внимание на том, что Playboy продолжает работать в России, несмотря на санкции.
Россия с 24 февраля проводит вынужденную спецоперацию на Украине. Ранее в Минобороны РФ заявили о больших потерях ВСУ при попытке контрнаступления на юге страны.
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