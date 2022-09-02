Украина несет значительные потери в спецоперации

Подразделения Вооруженных сил Украины несут значительные потери при попытке закрепиться на Николаевско-Криворожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Киевский режим продолжает безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят значительные потери подразделениям и резервам украинских войск», — заявил во время брифинга официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.
Россия проводит спецоперацию по освобождению республик Донбасса с 24 февраля. Ее целью является демилитаризация и денацификация Украины, отмечал президент РФ Владимир Путин. По его словам, в задачу Москвы также входит ликвидация антироссийского анклава, который сам угрожает уничтожить Россию.
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Подразделения Вооруженных сил Украины несут значительные потери при попытке закрепиться на Николаевско-Криворожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Киевский режим продолжает безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят значительные потери подразделениям и резервам украинских войск», — заявил во время брифинга официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Россия проводит спецоперацию по освобождению республик Донбасса с 24 февраля. Ее целью является демилитаризация и денацификация Украины, отмечал президент РФ Владимир Путин. По его словам, в задачу Москвы также входит ликвидация антироссийского анклава, который сам угрожает уничтожить Россию.