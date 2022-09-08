08 сентября 2022
07 сентября 2022

Управленцы в муниципалитете ЯНАО скрывали доходы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Судебное заседание. Курган, чиновница, женские руки
Начальники управлений в Красноселькупском районе скрыли свои доходы Фото:

Десять руководителей управлений в сфере культуры и образования в Красноселькупском районе ЯНАО скрыли свои доходы, нарушив тем самым антикоррупционное законодательство. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры.

«В Красноселькупском районе за нарушение антикоррупционного законодательства 10 руководителей учреждений в сфере образования и культуры привлечены к ответственности. Установлены факты ненадлежащего исполнения руководителями учреждений обязанности по предоставлению работодателю полных сведений о доходах, повлекшие отсутствие в справках данных о наличии банковских счетов, неполноту информаций о полученных доходах и иные нарушения», — говорится в сообщении.

Начальникам управлений внесены представления. Все десять руководителей привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале глава госучреждения «Объединение по экономическому развитию КМНС» Алексей Тарагупта скрывал в декларациях и от работодателя свой долг. Сумма долга составила пять миллионов рублей.

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Десять руководителей управлений в сфере культуры и образования в Красноселькупском районе ЯНАО скрыли свои доходы, нарушив тем самым антикоррупционное законодательство. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры. «В Красноселькупском районе за нарушение антикоррупционного законодательства 10 руководителей учреждений в сфере образования и культуры привлечены к ответственности. Установлены факты ненадлежащего исполнения руководителями учреждений обязанности по предоставлению работодателю полных сведений о доходах, повлекшие отсутствие в справках данных о наличии банковских счетов, неполноту информаций о полученных доходах и иные нарушения», — говорится в сообщении. Начальникам управлений внесены представления. Все десять руководителей привлечены к дисциплинарной ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале глава госучреждения «Объединение по экономическому развитию КМНС» Алексей Тарагупта скрывал в декларациях и от работодателя свой долг. Сумма долга составила пять миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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