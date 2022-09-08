Управленцы в муниципалитете ЯНАО скрывали доходы

Начальники управлений в Красноселькупском районе скрыли свои доходы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Десять руководителей управлений в сфере культуры и образования в Красноселькупском районе ЯНАО скрыли свои доходы, нарушив тем самым антикоррупционное законодательство. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры.

«В Красноселькупском районе за нарушение антикоррупционного законодательства 10 руководителей учреждений в сфере образования и культуры привлечены к ответственности. Установлены факты ненадлежащего исполнения руководителями учреждений обязанности по предоставлению работодателю полных сведений о доходах, повлекшие отсутствие в справках данных о наличии банковских счетов, неполноту информаций о полученных доходах и иные нарушения», — говорится в сообщении.

Начальникам управлений внесены представления. Все десять руководителей привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале глава госучреждения «Объединение по экономическому развитию КМНС» Алексей Тарагупта скрывал в декларациях и от работодателя свой долг. Сумма долга составила пять миллионов рублей.