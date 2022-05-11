Глава госучреждения ЯНАО пять лет скрывал долг в 5 млн рублей

Руководитель госучреждения «Объединение по экономическому развитию КМНС» Алексей Тарагупта скрывал в декларациях и от работодателя свой долг в размере 5 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.
«Установлено, что директор учреждения на протяжении 5 лет скрывал от работодателя сведения о наличии у него перед гражданами обязательств финансового характера в размере почти 5 млн рублей, установленных решениями судов, а также обязательств имущественного характера (строительство и передача гражданам гаражей). Соответствующие обязательства в ежегодно предоставляемых справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не указывались», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Оперативно получить комментарий в госучреждении не удалось. Там на звонки корреспондента никто не ответил.
Департаменту по делам коренных малочисленных народов Севера, к которому относится это госучреждение, внесено представление. А Тарагупту привлекли к дисциплинарной ответственности.
Ранее еще несколько госслужащих указали не все данные в декларации о доходах. Мэры села Газ-Сале, Гыда и Находка скрыли информацию о банковских счетах.
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Руководитель госучреждения «Объединение по экономическому развитию КМНС» Алексей Тарагупта скрывал в декларациях и от работодателя свой долг в размере 5 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона. «Установлено, что директор учреждения на протяжении 5 лет скрывал от работодателя сведения о наличии у него перед гражданами обязательств финансового характера в размере почти 5 млн рублей, установленных решениями судов, а также обязательств имущественного характера (строительство и передача гражданам гаражей). Соответствующие обязательства в ежегодно предоставляемых справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не указывались», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Оперативно получить комментарий в госучреждении не удалось. Там на звонки корреспондента никто не ответил. Департаменту по делам коренных малочисленных народов Севера, к которому относится это госучреждение, внесено представление. А Тарагупту привлекли к дисциплинарной ответственности. Ранее еще несколько госслужащих указали не все данные в декларации о доходах. Мэры села Газ-Сале, Гыда и Находка скрыли информацию о банковских счетах.