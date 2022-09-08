На «Курганмашзаводе» начали отмечать День танкиста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский машиностроительный завод (КМЗ) отмечает 9 сентября День танкиста и 35-летний юбилей постановки на вооружение БМП-3. В честь праздника на предприятии торжественно открыли мемориальную доску создателю боевой машины пехоты Александру Благонравову, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. На мероприятии приняли участие замгубернатора Владимир Архипов, мэр города Елена Ситникова и председатель Курганской гордумы Игорь Прозоров.

«Сегодня коллеги мы открываем мемориальную доску Александру Благонравову. Он человек-легенда, полжизни отдал на развитие нашего замечательного предприятия. И сегодня та продукция, которая производится на КМЗ, — это его заслуга. Всех с праздником!» — сказал на торжественной церемонии открытия мемориальной доски Владимир Архипов. «Благодаря именно этому человеку [Благонравову] мы работаем на благо нашей Родины, выполняем гособоронзаказ», — отметил исполнительный директор ПАО «Курганмашзавод» Петр Тюков.

Помимо администрации и сотрудников завода, на мероприятие также пришли ветераны боевых действий, военнослужащие запаса и пограничных войск. В торжественной обстановке мемориальную доску на проходной «Курганмашзавода» открыл директор предприятия Петр Тюков и замгубернатора Владимир Архипов. После этого присутствующие возложили цветы.

Празднование Дня танкиста продолжится в областной филармонии в 16 часов. В рамках праздничной программы работников оборонного завода приедет поздравить губернатор Курганской области Вадим Шумков. На торжественном мероприятии также ожидаются представители Минобороны России.

Ранее URA.RU писало, что Курганский машиностроительный завод попросил депутатов установить памятный знак создателю БМП-3 Александру Благонравову. Для этого было созвано срочное заседание, на котором депутаты гордумы единогласно проголосовали за установку барельефа.

На КМЗ в День танкиста открыли мемориальную доску в честь создателя БМП-3 Александра Благонравова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В открытии памятного знака приняли участи представители городских властей, замгубернатора и директор завода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Также среди участников мероприятия были ветераны танковых войск и военнослужащие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мемориальную доску открыли исполнительный директор КМЗ Петр Тюков и замгубернатора региона Владимир Архипов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU