«Уралвагонзавод» начал работать круглосуточно, чтобы в несколько раз увеличить выпуск боевых машин

В преддверии Дня танкиста (11 сентября) сотрудники сборочного цеха нижнетагильского предприятия «Уралвагонзавод» отметят праздник работой в круглосуточном режиме. Как рассказали URA.RU в пресс-службе завода, предприятию необходимо увеличить выпуск боевых машин в несколько раз.
«Свой профессиональный праздник сборочный цех „Уралвагонзавода“ отметит работой в круглосуточном режиме. Ведь перед предприятием поставлена задача — в разы увеличить выпуск боевых машин. Поэтому в цех дополнительно принимают людей. Новичков обучают уже непосредственно на местах под руководством опытных высококлассных специалистов», — сообщили представители завода.
УВЗ считается странообразующим предприятием, ключевым в военно-оборонном комплексе России. Это единственный производитель современных танков в России.
Ранее URA.RU сообщало, что работникам, работающим на выполнение ГОЗ, повысят зарплаты на 35% от их ставок. УВЗ является единственным производителем современных танков в России. В январе 2022 года УВЗ отчитывался об успешном выполнении гособоронзаказа по итогам 2021-го. В середине августа на завод с рабочим визитом приехал министр обороны РФ Сергей Шойгу, который проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК.
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В преддверии Дня танкиста (11 сентября) сотрудники сборочного цеха нижнетагильского предприятия «Уралвагонзавод» отметят праздник работой в круглосуточном режиме. Как рассказали URA.RU в пресс-службе завода, предприятию необходимо увеличить выпуск боевых машин в несколько раз. «Свой профессиональный праздник сборочный цех „Уралвагонзавода“ отметит работой в круглосуточном режиме. Ведь перед предприятием поставлена задача — в разы увеличить выпуск боевых машин. Поэтому в цех дополнительно принимают людей. Новичков обучают уже непосредственно на местах под руководством опытных высококлассных специалистов», — сообщили представители завода. УВЗ считается странообразующим предприятием, ключевым в военно-оборонном комплексе России. Это единственный производитель современных танков в России. Ранее URA.RU сообщало, что работникам, работающим на выполнение ГОЗ, повысят зарплаты на 35% от их ставок. УВЗ является единственным производителем современных танков в России. В январе 2022 года УВЗ отчитывался об успешном выполнении гособоронзаказа по итогам 2021-го. В середине августа на завод с рабочим визитом приехал министр обороны РФ Сергей Шойгу, который проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК.