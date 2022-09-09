МИД Австрии не исключил постепенной отмены санкций против РФ

Евросоюз единогласно поддерживает санкции против РФ, заявил Александр Шалленберг Фото: Алексей Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг не исключил постепенного снятия санкций с России. Об этом он заявил в интервью изданию Wiener Zeitung. Однако он уточнил, что Запад далек от этого момента.

«Санкции являются гибким средством, но мы все еще далеки от этого момента. Я очень надеюсь, что в какой-то момент мы вернемся к точке, где дипломатия сможет закрепиться», — заявил Александр Шалленберг в ответ на вопрос журналиста о постепенном снятии санкций с РФ в случае, если президент России Владимир Путин пойдет на уступки.

При этом глава МИД Австрии подчеркнул, что Европа не собирается идти на уступки Венгрии и снимать санкции с ряда российских олигархов. Ранее Будапешт просил снять ограничения с Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова. «Могу вас заверить, что ЕС един в этом вопросе, санкции меняться не будут», — заявил Шалленберг.