Politico: Венгрия просит ЕС отменить санкции против российских олигархов Politico: Венгрия просит ЕС отменить санкции против Алишера Усманова, Виктора Рашникова и Петра Авена 07 сентября 2022 в 05:16 Размер текста - 17 + Венгрия требует расширить исключения по санкциям ЕС в отношении гуманитарной помощи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Венгрия настаивает на исключении из европейского санкционного списка российских олигархов Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова. Об этом сообщают два источника издания Politico. По словам источников издания в дипломатических кругах, Венгрия просит Евросоюз отменить санкции против Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова. Также Будапешт требует расширить исключения по санкциям в отношении гуманитарной помощи. Страны ЕС, США, Япония и ряд других государств ввели масштабные санкции против физических и юридических лиц РФ в связи с началом специальной операции на Украине. Недвижимость и активы части россиян были заморожены. Усманов и Авен собирались оспаривать свое внесение в санкционные списки. Рашников также намеревался оспорить санкции США против себя и ММК. Венгрия настаивает на исключении из европейского санкционного списка российских олигархов Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова. Об этом сообщают два источника издания Politico. По словам источников издания в дипломатических кругах, Венгрия просит Евросоюз отменить санкции против Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова. Также Будапешт требует расширить исключения по санкциям в отношении гуманитарной помощи. Страны ЕС, США, Япония и ряд других государств ввели масштабные санкции против физических и юридических лиц РФ в связи с началом специальной операции на Украине. Недвижимость и активы части россиян были заморожены. Усманов и Авен собирались оспаривать свое внесение в санкционные списки. Рашников также намеревался оспорить санкции США против себя и ММК. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям