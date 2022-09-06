Politico: Венгрия просит ЕС отменить санкции против российских олигархов

Венгрия настаивает на исключении из европейского санкционного списка российских олигархов Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова. Об этом сообщают два источника издания Politico.
По словам источников издания в дипломатических кругах, Венгрия просит Евросоюз отменить санкции против Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова. Также Будапешт требует расширить исключения по санкциям в отношении гуманитарной помощи.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»
Венгрия настаивает на исключении из европейского санкционного списка российских олигархов Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова. Об этом сообщают два источника издания Politico. По словам источников издания в дипломатических кругах, Венгрия просит Евросоюз отменить санкции против Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова. Также Будапешт требует расширить исключения по санкциям в отношении гуманитарной помощи. Страны ЕС, США, Япония и ряд других государств ввели масштабные санкции против физических и юридических лиц РФ в связи с началом специальной операции на Украине. Недвижимость и активы части россиян были заморожены. Усманов и Авен собирались оспаривать свое внесение в санкционные списки. Рашников также намеревался оспорить санкции США против себя и ММК.