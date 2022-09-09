Кремль: Россия зеркально ответит на визовые ограничения Запада

Россия зеркально ответит на неадекватные меры против российских дипломатов и участников международных мероприятий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В отношении визовых ограничений для россиян Кремль будет действовать так, чтобы не навредить интересам страны.
«Если речь идет о совершенно неадекватном поведении в отношении наших дипломатов, в отношении участников тех или иных международных мероприятий, то там будут более зеркальный характер носить наши ответы, в соответствии с принципом взаимности, который является краеугольным камнем дипломатических отношений», — сообщил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее Евросоюз приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Соответствующее решение принял Совет ЕС. Песков заявил, что в этом случае Кремль будет действовать так, чтобы не навредить интересам России. «Мы видим, что они заняли совершенно крайнюю позицию. Будет рассматриваться опять же, здесь главный принцип то, что не будет вредить нашим интересам», — подчеркнул он.
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Россия зеркально ответит на неадекватные меры против российских дипломатов и участников международных мероприятий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В отношении визовых ограничений для россиян Кремль будет действовать так, чтобы не навредить интересам страны. «Если речь идет о совершенно неадекватном поведении в отношении наших дипломатов, в отношении участников тех или иных международных мероприятий, то там будут более зеркальный характер носить наши ответы, в соответствии с принципом взаимности, который является краеугольным камнем дипломатических отношений», — сообщил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее Евросоюз приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Соответствующее решение принял Совет ЕС. Песков заявил, что в этом случае Кремль будет действовать так, чтобы не навредить интересам России. «Мы видим, что они заняли совершенно крайнюю позицию. Будет рассматриваться опять же, здесь главный принцип то, что не будет вредить нашим интересам», — подчеркнул он.