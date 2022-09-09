Комиссар ЕС раскрыла, кому из россиян разрешен въезд в Европу

В Еврокомиссии заявили, что пускать в ЕС будут российских журналистов и членов семей

09 сентября 2022 в 15:21 Размер текста - 17 +

Въезд в ЕС с 12 сентября будет разрешен не всем россиянам Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Россиянам ограничивают выдачу виз Из-за закрытия нескольких европейских стран для россиян и ужесточения визового режима с 12 сентября в ЕС могут попасть члены семей европейцев, журналисты, либо если цель приезда — гуманитарная. Об этом заявила комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон. «Въезд в ЕС с 12 сентября будет разрешен только членам семей и российским журналистам. Еще одна причина въезда — гуманитарная», — сказала она во время посещения пограничного пункта Нуйяма в Финляндии, ее слова приводит издание Yle. О том, что Совет Евросоюза утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией стало известно 9 сентября. Ожидается, что решение вступит в силу с 12 сентября. Это приведет к увеличению визового сбора для россиян с 35 до 80 евро, к необходимости предоставления дополнительных документов и к увеличению времени оформления визы до полугода. Кроме того Эстония, Латвия, Литва и Польша закроют въезд россиянам с 19 сентября. Это коснется даже тех, кто получил шенгенскую визу не только в этих государствах, пишут « Невские новости ». Исключения из запрета на въезд сделают для водителей фур, дипломатов и въезжающих по семейным и гуманитарным причинам, пишет RT.

Из-за закрытия нескольких европейских стран для россиян и ужесточения визового режима с 12 сентября в ЕС могут попасть члены семей европейцев, журналисты, либо если цель приезда — гуманитарная. Об этом заявила комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон. «Въезд в ЕС с 12 сентября будет разрешен только членам семей и российским журналистам. Еще одна причина въезда — гуманитарная», — сказала она во время посещения пограничного пункта Нуйяма в Финляндии, ее слова приводит издание Yle. О том, что Совет Евросоюза утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией стало известно 9 сентября. Ожидается, что решение вступит в силу с 12 сентября. Это приведет к увеличению визового сбора для россиян с 35 до 80 евро, к необходимости предоставления дополнительных документов и к увеличению времени оформления визы до полугода. Кроме того Эстония, Латвия, Литва и Польша закроют въезд россиянам с 19 сентября. Это коснется даже тех, кто получил шенгенскую визу не только в этих государствах, пишут «Невские новости». Исключения из запрета на въезд сделают для водителей фур, дипломатов и въезжающих по семейным и гуманитарным причинам, пишет RT.