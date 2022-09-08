В ЯНАО депутат ЛДПР попался на нарушениях закона

Депутата гордумы Нового Уренгоя (ЯНАО) от ЛДПР Артема Пикалова уличили в нарушениях антикоррупционного законодательства, а организацию «Ямал без наркотиков», которой он руководит, ждет проверка из Счетной палаты. Это следует из документов, оказавшихся в распоряжении URA.RU.
«В результате проведенной проверки установлен факт нарушения Пикаловым Артемом Анатольевичем требований законодательства о противодействии коррупции, выразившийся в недостоверности предоставления им работодателю сведений об имуществе, которое находится у него и членов его семьи в фактическом пользовании. Право собственности на квартиру зарегистрировано в органах Росреестра на его отца. Информация о данном коррупционном правонарушении направлена в прокуратуру ЯНАО для рассмотрения вопроса о привлечении Пикалова A.A. к ответственности», — говорится в ответе УМВД по ЯНАО на обращение.
В департаменте общественной безопасности Нового Уренгоя нарушений не увидели. «Управлением муниципальной инспекции проведено выездное обследование указанных в обращении территорий, в результате которого признаков нарушений земельного законодательства не выявлено», — ответил начальник департамента Олег Кривошеев. Также Счетная палата ЯНАО проверит финансовую деятельность организации «Ямал без наркотиков», которой руководит Пикалов.
Агентство направило запрос Артему Пикалову и в реготделение ЛДПР. На момент публикации ответы не были получены.
Ранее URA.RU сообщало, что в Красноселькупском районе управленцы в сфере культуры и образования скрывали доходы. Десять руководителей привлечены к дисциплинарной ответственности.
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Депутата гордумы Нового Уренгоя (ЯНАО) от ЛДПР Артема Пикалова уличили в нарушениях антикоррупционного законодательства, а организацию «Ямал без наркотиков», которой он руководит, ждет проверка из Счетной палаты. Это следует из документов, оказавшихся в распоряжении URA.RU. «В результате проведенной проверки установлен факт нарушения Пикаловым Артемом Анатольевичем требований законодательства о противодействии коррупции, выразившийся в недостоверности предоставления им работодателю сведений об имуществе, которое находится у него и членов его семьи в фактическом пользовании. Право собственности на квартиру зарегистрировано в органах Росреестра на его отца. Информация о данном коррупционном правонарушении направлена в прокуратуру ЯНАО для рассмотрения вопроса о привлечении Пикалова A.A. к ответственности», — говорится в ответе УМВД по ЯНАО на обращение. В департаменте общественной безопасности Нового Уренгоя нарушений не увидели. «Управлением муниципальной инспекции проведено выездное обследование указанных в обращении территорий, в результате которого признаков нарушений земельного законодательства не выявлено», — ответил начальник департамента Олег Кривошеев. Также Счетная палата ЯНАО проверит финансовую деятельность организации «Ямал без наркотиков», которой руководит Пикалов. Агентство направило запрос Артему Пикалову и в реготделение ЛДПР. На момент публикации ответы не были получены. Ранее URA.RU сообщало, что в Красноселькупском районе управленцы в сфере культуры и образования скрывали доходы. Десять руководителей привлечены к дисциплинарной ответственности.