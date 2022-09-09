Минобороны РФ: ВСУ отступили после неудачного наступления

Минобороны РФ: ВСУ отступили после неудачного наступления на Николаево-Криворожском направлении
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Работа артиллерийского подразделения ДНР. Донецкая область, ДНР, донбасс, днр, артиллеристы, СВО
ВС РФ отбили наступление ВСУ на Николаево-Криворожском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины понесли потери и отступили после неудачных попыток наступления на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Украинские военные предприняли несколько неудачных попыток атак на Николаево-Криворожском направлении, понесли потери и отступили», — сообщили в telegram-канале ведомства. За сутки ВСУ потеряли более 270 солдат.

В районе Харькова, где украинская сторона также ведет наступление, уничтожено 50 солдат ВСУ, 120 ранены. Днем ранее ВСУ начали наступление в Херсонской области. В Купянском районе проводится эвакуация населения из-за атак украинских военных.

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Вооруженные силы Украины понесли потери и отступили после неудачных попыток наступления на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Украинские военные предприняли несколько неудачных попыток атак на Николаево-Криворожском направлении, понесли потери и отступили», — сообщили в telegram-канале ведомства. За сутки ВСУ потеряли более 270 солдат. В районе Харькова, где украинская сторона также ведет наступление, уничтожено 50 солдат ВСУ, 120 ранены. Днем ранее ВСУ начали наступление в Херсонской области. В Купянском районе проводится эвакуация населения из-за атак украинских военных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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