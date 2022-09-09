Минобороны РФ: ВСУ отступили после неудачного наступления

ВС РФ отбили наступление ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины понесли потери и отступили после неудачных попыток наступления на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Украинские военные предприняли несколько неудачных попыток атак на Николаево-Криворожском направлении, понесли потери и отступили», — сообщили в telegram-канале ведомства. За сутки ВСУ потеряли более 270 солдат.
В районе Харькова, где украинская сторона также ведет наступление, уничтожено 50 солдат ВСУ, 120 ранены. Днем ранее ВСУ начали наступление в Херсонской области. В Купянском районе проводится эвакуация населения из-за атак украинских военных.
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