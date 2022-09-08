Казахстан наживется на тюменцах, поставляя новые iPhone 14

Казахстан обеспечит тюменцев новыми iPhone 14 по завышенной стоимости

Компания Apple прекратила продавать свою технику на российском рынке в 2022 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Бизнесмены из Казахстана готовы поставлять в Тюмень смартфоны линейки iPhone 14, но по завышенным ценам. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Компания Apple, которая производит указанную технику, приостановила продажи в России на фоне международных санкций, введенных в ответ на проведение специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

«После введения этих санкций многие бизнесмены в Казахстане переориентировались на российский рынок. То есть, занимаются тем, что возят в РФ „запрещенку“. Смартфоны iPhone 14, 14 Plus, Pro и Pro Max тоже будут возить, но с огромной надбавкой: примерно от 100 до 250 долларов плюсом к базовой стоимости смартфона. За срочность попросят заплатить еще столько же», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что предприниматели из Казахстана уже начали сбор заявок на смартфоны. «Здесь все по стандартной схеме: разместили объявления на Авито и других похожих интернет-площадках. Заказы есть. Заказов — очень много. В общем, работают ребята», — добавил источник URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что бизнесмены из Казахстана скупают подержанные автомобили в Тюменской области. По словам источников URA.RU, это связано с тем, что в РФ б/у машины стоят значительно дешевле, чем в соседней республике.

Многие крупные зарубежные компании присоединились к торговым санкциям, которые США и страны ЕС ввели против России в ответ на проведение спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Западные лидеры открыто заявили, что хотят нанести максимальный урон по экономическому, гуманитарному и социальному секторам РФ.